РАЕН установила, что Израиль управляется евреями

Российская академия естественных наук (РАЕН) опубликовала совместный доклад Юрия Рыбникова и Виктора Петрика, подробно раскрывающий ряд общеизвестных фактов с иной точки зрения.

Полный текст доклада опубликован на официальном «патреоне» академии и доступен для прочтения подписчикам, ежемесячно поддерживающих организацию 100 долларами США.

– Очень интересный доклад, рекомендую к прочтению каждому настоящему патриоту и гражданину Российской Федерации. Вы знаете президента Израиля? Реувен Ривлин. Кто он по национальности? Еврей. Премьер-министр – Нетаньяху тоже кто? Правильно, еврей. В кнессете заседают тоже одни евреи. На основании этого я могу со 100-процентной гарантией утверждать, что так называемое государство Израиль управляется одними евреями и рекомендую впредь относиться к нему с большей настороженностью, – прокомментировал публикацию доклада академик РАЕН Николай Левашов.

Согласно статистическим показателям аккаунта, после публикации доклада количество патронов общественной академии выросло вдвое. На данный момент РАЕН анонсировала ряд «громких» публикаций по gender studies, физике торсионных полей, гомеопатии и волновой генетике, которые по заявлениям редакторов способны действительно перевернуть существующую картину мира.

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