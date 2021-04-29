 

РАЕН установила, что Израиль управляется евреями

29.04.2021, 20:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российская академия естественных наук (РАЕН) опубликовала совместный доклад Юрия Рыбникова и Виктора Петрика, подробно раскрывающий ряд общеизвестных фактов с иной точки зрения.

Полный текст доклада опубликован на официальном «патреоне» академии и доступен для прочтения подписчикам, ежемесячно поддерживающих организацию 100 долларами США.

– Очень интересный доклад, рекомендую к прочтению каждому настоящему патриоту и гражданину Российской Федерации. Вы знаете президента Израиля? Реувен Ривлин. Кто он по национальности? Еврей. Премьер-министр – Нетаньяху тоже кто? Правильно, еврей. В кнессете заседают тоже одни евреи. На основании этого я могу со 100-процентной гарантией утверждать, что так называемое государство Израиль управляется одними евреями и рекомендую впредь относиться к нему с большей настороженностью, – прокомментировал публикацию доклада академик РАЕН Николай Левашов.

Согласно статистическим показателям аккаунта, после публикации доклада количество патронов общественной академии выросло вдвое. На данный момент РАЕН анонсировала ряд «громких» публикаций по gender studies, физике торсионных полей, гомеопатии и волновой генетике, которые по заявлениям редакторов способны действительно перевернуть существующую картину мира.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.04 / “И когда была грудь”: Кристина Асмус показала себя полной на архивном фото

15.01 / «Тут же мне начали писать странные люди, что я шпионка, что родину продавала»

27.04 / Мнение: О возвращении железного Феликса

14.07 / «Весила более 70 кг»: Супруга Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о своем похудении

04.11 / Траверспинский зверь

14.12 / Губернатор Камчатки: Регион делает ставку на экологию и туризм

01.11 / Главного редактора Charlie Hebdo уволили за карикатуру на Байдена

23.03 / Студия WarnerMedia не заинтересована в выпуске сиквелов «Лиги справедливости Зака Снайдера»

30.06 / Павел Деревянко высказался о появлении полиции на съемках сериала “Беспринципные”: Фигня какая-то

25.09 / Модельер Варламов искал девушек «свободного образа жизни» в баню для Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика