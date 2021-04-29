10 “свадебных” образов Кейт Миддлтон за последние 10 лет

29 апреля 2011 года принц Уильям взял в жены Кейт Миддлтон, которая после торжества получила титул герцогини Кембриджской. Свадебное платье классического силуэта с длинным шлейфом, в котором невеста шла к алтарю, создала креативный директор Alexander McQueen Сара Бертон. Голову Кейт украшала настоящая семейная реликвия – бриллиантовая тиара королевы Елизаветы II 1936 года, поверх которой была накинута кружевная фата ручной работы. В руках она держала букетик из ландышей сорта Sweet William, название которого – “Милый Уильям” – говорило само за себя.

Сегодня Уильям и Кэтрин отмечают 10-летие из союза. Годовщина свадьбы – лучшее время для wedding dress inspiration: вспоминаем самые эффектные образы герцогини в белых платьях, в которых вполне можно идти под венец.

Фестиваль Royal Film Performance, 2013

На торжественном показе фильма “Долгий путь к свободе” в кинотеатре Odeon, который проходил в Лондоне в рамках фестиваля Royal Film Performance, герцогиня появилась в платье английской марки Roland Mouret с эффектным разрезом.

Визит в Австралию, 2014

В рамках тура по Австралии и Новой Зеландии герцог и герцогиня Кембриджские встретились с генерал-губернатором Австралии Питером Косгроувом. На вечере в Канберре Кэтрин предстала в платье Lela Rose с “резным” декором на рукавах и подоле.

Премьера “Уличный кот по кличке Боб”, 2016

Лондонская премьера фильма об уличном коте Бобе и его хозяине Джеймсе Боуэне прошла бы не так ярко, если бы на красной дорожке в районе Мейфэр не появилась Кейт Миддлтон – в эффектном платье Self Portrait.

Скачки Royal Ascot, 2016

Кейт Миддлтон предпочитает поддерживать отечественного производителя, регулярно выбирая вещи английских брендов. Но иногда герцогиня все же делает исключение из правил: например, на скачки Royal Ascot в 2016 году она надела кружевное платье итальянского Дома Dolce & Gabbana.

Визит в Индию, 2016

Одним из самых ярких путешествий – во всех отношениях – для Уильяма и Кейт стал визит в Индию и Бутан. Герцогиня сменила множество эффектных образов, включая платье Emilia Wickstead, в котором ее запечатлели в Дели.

Queen’s Birthday Garden Party в Варшаве, 2017

Белое шелковое коктейльное платье с черными архитектурными деталями, в котором Кэтрин появилась на мероприятии в Варшаве, – заслуга польского бренда Gosia Baczynska.

Визит в Польшу, 2017

В 2017 году президент Польши Анджей Дуда принимал в гостях принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В Варшаве герцогиня блистала в белоснежном наряде Alexander McQueen с баской.

Церемония вручения премии BAFTA, 2019

На красной дорожке премии, президентом которой является принц Уильям, герцогиня Кэтрин появилась в образе снежной королевы – плиссированном платье Alexander McQueen, украшенном цветочным декором. Дополняли “лук” драгоценности принцессы Дианы.

Встреча с Дональдом Трампом, 2019

В июне 2019 года, когда Дональд Трамп еще считался президентом США, британская королевская семья принимала его и Меланию в Букингемском дворце. Для ужина герцогиня Кэтрин выбрала бальное платье Alexander McQueen с глубоким декольте.

Церемония вручения премии BAFTA, 2020

На BAFTA-2020 Кэтрин не стала изменять любимому Дому моды и выгуляла платье Alexander McQueen авторства Сары Бертон. Впервые наряд, декорированный золотистой вышивкой, она представила еще в 2012 году – на государственном ужине в Малайзии. Еще большей торжественности образу добавили украшения Van Cleef & Arpels.