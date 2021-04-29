 

Скандалы: Банки похудели на $3 млрд

29.04.2021, 13:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские корпорации начали распродавать запасы валюты, которую активно копили с того момента, как в США сменилась администрация и к власти пришли демократы во главе с Байденом

Российские корпорации начали распродавать запасы валюты, которую активно копили с того момента, как в США сменилась администрация и к власти пришли демократы во главе с Джо Байденом. По итогам марта валютные счета юридических лиц в российских банках «похудели» на 3 млрд долларов, следует из данных ЦБ РФ. Корпорации продавали валюту в том числе в связи с выплатой дивидендов и налогов, отмечает регулятор.

Налоговый период марта традиционно является крупнейшим в году, поскольку компании рассчитываются не только за текущий месяц, но и гасят остаток платежей за предыдущий год.

По данным Минфина, федеральный бюджет собрал в марте 2,5 трлн рублей — вдвое больше, чем в феврале.

Проданная валюта ушла на расходы: склонности держать на счетах рубли у бизнеса практически не прибавилось. Объем рублевых счетов юрлиц вырос на 34 млрд рублей, то есть в 6 раз меньше, чем сократились валютные резервы.

В марте крупные корпорации избавились примерно от десятой части валютных запасов, накопленных в предыдущие четыре месяца.

За ноябрь-февраль корпоративные валютные счета пополнились на 30 млрд долларов (рекорд за 7 лет), а их общий объем достиг 4-летнего максимума.

Создавать долларовые запасы компании начали «на фоне усиления риска санкций», писали ранее аналитики Райффайзенбанка.

Этот риск реализовался в апреле, хотя и в мягком виде: США объявили о высылке 10 российских дипломатов, ужесточили ограничения на экспорт технологий и запретили свои финансовым институтам участвовать в первичных размещениях российского госдолга.

Санкций на вторичный рынок, которые бы заставили иностранцев избавляться от ОФЗ и спровоцировали бы массовое бегство из рубля — не последовало.

Тем не менее, риски дальнейших мер никуда не делись: в июне США объявят второй пакет санкций по закону о контроле за химическим и биологическим оружием, напоминает аналитик «Финама» Ольга Беленькая.   По данным Bloomberg, администрация Байдена рассматривает санкции против вторичного рынка рублевых облигаций российских государственных банков.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.02 / Мнение: Стипендиаты Сороса

08.10 / Трамп пообещал американцам бесплатные лекарства от коронавируса

28.10 / Скандалы: «У меня в руках огромная дубина неандертальца»

12.08 / В стране политических нулей

17.01 / Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Антошкина

16.02 / Мнение: США понесли потери в Эрбиле

31.03 / Экологи: Кусочки пластика могут повлиять на будущее всех экосистем

02.10 / Найдена новая угроза детскому здоровью

16.11 / Житель США с массой тела в 317 кг сумел вдвое снизить вес по собственной методике

07.11 / Медики назвали продукты для надёжной защиты от вирусов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика