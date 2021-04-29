Скандалы: Банки похудели на $3 млрд

Российские корпорации начали распродавать запасы валюты, которую активно копили с того момента, как в США сменилась администрация и к власти пришли демократы во главе с Байденом

Российские корпорации начали распродавать запасы валюты, которую активно копили с того момента, как в США сменилась администрация и к власти пришли демократы во главе с Джо Байденом. По итогам марта валютные счета юридических лиц в российских банках «похудели» на 3 млрд долларов, следует из данных ЦБ РФ. Корпорации продавали валюту в том числе в связи с выплатой дивидендов и налогов, отмечает регулятор.

Налоговый период марта традиционно является крупнейшим в году, поскольку компании рассчитываются не только за текущий месяц, но и гасят остаток платежей за предыдущий год.

По данным Минфина, федеральный бюджет собрал в марте 2,5 трлн рублей — вдвое больше, чем в феврале.

Проданная валюта ушла на расходы: склонности держать на счетах рубли у бизнеса практически не прибавилось. Объем рублевых счетов юрлиц вырос на 34 млрд рублей, то есть в 6 раз меньше, чем сократились валютные резервы.

В марте крупные корпорации избавились примерно от десятой части валютных запасов, накопленных в предыдущие четыре месяца.

За ноябрь-февраль корпоративные валютные счета пополнились на 30 млрд долларов (рекорд за 7 лет), а их общий объем достиг 4-летнего максимума.

Создавать долларовые запасы компании начали «на фоне усиления риска санкций», писали ранее аналитики Райффайзенбанка.

Этот риск реализовался в апреле, хотя и в мягком виде: США объявили о высылке 10 российских дипломатов, ужесточили ограничения на экспорт технологий и запретили свои финансовым институтам участвовать в первичных размещениях российского госдолга.

Санкций на вторичный рынок, которые бы заставили иностранцев избавляться от ОФЗ и спровоцировали бы массовое бегство из рубля — не последовало.

Тем не менее, риски дальнейших мер никуда не делись: в июне США объявят второй пакет санкций по закону о контроле за химическим и биологическим оружием, напоминает аналитик «Финама» Ольга Беленькая. По данным Bloomberg, администрация Байдена рассматривает санкции против вторичного рынка рублевых облигаций российских государственных банков.