Выигранный «Авангардом» кубок Гагарина пропал в 4-метровой дорожной яме

Пресс-служба омского хоккейного клуба «Авангард» сообщила о пропаже выигранного в матче против ЦСКА Кубка Гагарина.

При транспортировке награды багажник автобуса открылся из-за дорожных неровностей и кубок выкатился в яму, где в течение минуты полностью погрузился в грязь.

Первым человеком, попытавшимся спасти тонущий кубок, стал водитель автобуса.

– Уже въехали мы в Омск и наши дороги сразу дали о себе знать. Так мы и попались на кочку, после чего открылся багажник и выкатился кубок. Кроме кубка, в огромную яму скатились 2 чемодана игроков и огнетушитель. Я сразу кинулся доставать всё это: чемоданы оказались ближе всего, их я и вытащил. А вот кубок оказался посредине ямы. Достать его мы не смогли, а кидаться в эту яму опасно, там минимум 4 метра глубины, утонуть раз плюнуть, — рассказал об инциденте водитель клубного автобуса Ростислав Верёвкин.

На место происшествия прибыли 4 машины спасателей и дайверы. К поисковым работам также подключились многочисленные болельщики «Авангарда». На данный момент поиски пропавшего трофея продолжаются.

Однако спасатели уже сообщили, что они нашли утонувший вместе с наградой огнетушитель, пропавшие из городского бюджета в 2009 году 4 миллиона рублей в двух чемоданах, велосипед «Аист», 4 пистолета Макарова и шлем солдата войск СС.

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