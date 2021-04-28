Бритни Спирс впервые сама выступит в суде по делу об опеке

С тех пор, как Бритни Спирс потеряла свою свободу и как ее жизнью, а также ее финансами, стал распоряжаться ее отец Джейми Спирс, прошло 13 лет. Все это время певица почти не комментировала ситуацию и принимала ее как должное. Летом прошлого года Бритни впервые обратилась в суд с требованием пересмотреть статус опекуна в пользу своего менеджера Джоди Монтгомери, и передать право заниматься ее финансами компании Bessemer Trust. Тогда американский суд удовлетворил просьбу певицы лишь частично, назначив трастовый фонд соопекуном Бритни Спирс. Но певица не намерена сдаваться, и теперь у нее появился реальный шанс отстоять свои права и впервые выступить на судебном заседании лично. Вчера верховный суд Лос-Анджелеса в лице судьи Бренды Пенни удовлетворил просьбу певицы участвовать в дебатах в суде, которую подал ее адвокат Сэмюэль Д. Ингхэм.

Мой клиент (Бритни Спирс) попросила суд провести слушание, на котором она сможет обратиться к суду напрямую. Также мой клиент попросил, чтобы процедура состоялась в ускоренном порядке,

– цитирует Reuters представителя певицы. Заседание назначено на 23 июня.

Бритни Спирс

Сама Спирс последнее время радует поклонников своим хорошим настроением и прекрасным внешним видом. Вчера она разместила в своем Instagram короткий видео-ролик, на котором демострирует стройную фигуру. Поп-звезда рассказала, как приводит себя в форму к лету.

Мне нужно прийти в форму, учитывая то, что у моего парня очень горячее тело. Я начала много бегать, внимательнее относиться к тому, что ем, если не считать случай, когда я обманула саму себя прошлой ночью и съела целый контейнер с арахисом… И тут меня осенило! Я могла бы выглядеть лучше, но чувствовала себя уязвимой, когда была слишком худенькой. Я занялась боксом, так что теперь чувствую в себе силу!

– написала Бритни.

Бритни с бойфрендом Сэмом АсгариНапомним, в 2008 году, после серии нервных срывов, певица была признана недееспособной и ее отец получил единоличную опеку над дочерью и ее финансами до 2023 года. На прошлой неделе Линн Спирс подала в суд иск, по которому потребовала, чтобы расходы на адвокатов ее бывшего муже Джейми были пересмотрены, а 224 тысячи долларов из них возвращены их дочери. В ответ на это Джейми подал встречный иск, также обвинив бывшую супругу в меркантильности.

Фанаты певицы уверены – Бритни изменилась, в подобной опеке давно не нуждается и вообще ее держат в плену. Сторонники Спирс и в этот вторник собрались у здания суда в Лос-Анджелесе, чтобы поддержать певицу.