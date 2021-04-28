 

Щедрый жест: Роджер Федерер продаст личные вещи на благотворительном аукционе

28.04.2021, 16:56, Разное
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Аукцион пройдет летом 2021 года в два этапа: 23 июня в Лондоне состоятся живые торги, а 13-14 июля сделать ставку можно будет онлайн. Выручка будет направлена в благотворительный фонд имени самого Роджера Федерера. 

Как говорится в сообщении аукционного дома Christie’s, организующего торги, в рамках живого аукциона на продажу будет выставлено 20 подписанных спортсменом предметов, каждый из которых имеет отношение к его рекордам, установленным в ходе турниров Большого шлема (в январе 2018 года Федерер стал первым мужчиной-теннисистом, 20 раз получавшим титул “первой ракетки мира” на турнирах Большого шлема). Оценочная стоимость лотов варьируется от 3 000 до 70 000 фунтов стерлингов. 

Кардиган и ракетка, связанные с победой над Энди Марреем в 2012 году, и спортивная сумка, связанная с Уимблдонским туртиром 2017 года. Фото: Christie’s

Каждый из этих лотов несет на себе отпечаток того или иного момента моей теннисной карьеры. Это позволяет мне поделиться частью моего личного архива с моими поклонниками по всему миру. Что еще более важно, выручка будет направлена на поддержку инициатив Фонда RF в области образования среди детей в Африке и Швейцарии,

– комментирует Роджер Федерер.

На онлайн-торги в свою очередь будет выставлено 300 лотов, в числе которых предметы, относящиеся к его матчам против Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Энди Маррея, Андре Агасси и Энди Роддика, а также подписанные Федерером теннисные ракетки, футболки, головные уборы, напульсники, полотенца и многое другое. Оценки отдельных лотов начинаются от 100 фунтов стерлингов. 



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