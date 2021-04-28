Редкий выход: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на прогулке с дочерью Инес в Нью-Йорке

Спустя четыре недели после того, как 44-летний Райан Рейнольдс и 33-летняя Блейк Лайвли привились от коронавируса, они впервые были замечены вне дома. Папарацци сфотографировали супругов вместе с их средней дочерью на одной из улиц Нью-Йорка. 4-летняя Инес сидела на плечах у папы, пока Блейк выгуливала собаку. Старшую дочь, 6-летнюю Джеймс, и младшую, полуторагодовалую Бетти, пара оставила дома.

Для прогулки семейство оделось достаточно тепло: Райан был в джинсах и теплой куртке хаки поверх толстовки с капюшоном, а Блейк – в брючном костюме, длинном кардигане и шарфе. Дочь же они одели в лосины в горошек, бирюзовую юбку-пачку и розовый пуховик на меху. Учитывая, что супруги почти никогда не афишируют свою семейную жизнь, от фотографов они не прятались, а продолжили неспешно прогуливаться этим весенним днем.

Райан Рейнольдс и Инес Блейк Лайвли

Блейк не раз признавалась в интервью, что ей непросто быть матерью, но с появлением третьей дочери свободного времени стало еще меньше. Но она решила не нанимать нянь, а самой воспитывать девочек:

Их очень тяжело уложить спать, я серьезно! Я приезжала со съемок, забиралась к ним в манеж и пела колыбельные, пока они не засыпали. Но потом я засыпала рядом с ними. После этого обычно приходил Райан и говорил, что пора бы перебраться в кровать. И так повторялось почти каждую ночь в течение восьми месяцев,

– рассказывала она в интервью через полгода после третьих родов. А Райан уверен: его супруга и дочери – супергероини:

Без шуток, они самые способные и одаренные люди из всех, кого я знаю. Если в моей жизни случается что-то страшное или сумасшедшее, они становятся первыми, к кому я обращаюсь за помощью, потому что у них есть мудрость, сила и умение оставаться спокойными в самой напряженной ситуации. Они очень мужественные.

Напомним, Райан и Блейк познакомились в 2010 году на съемках фильма “Зеленый Фонарь”, где Рейнольдс играл главного героя, а Лайвли – его возлюбленную. Блейк встречалась с Леонардо Ди Каприо, а Райан был женат на Скарлетт Йоханссон. Но наличие спутников жизни не помешало им переключить свое внимание друг на друга. Через некоторое время они начали жить вместе, а в 2012 году тайно сыграли свадьбу.

Их первая дочь Джеймс появилась на свет 16 декабря 2014 года. Ее сестра Инес – 28 сентября 2016-го. Первый “выход” девочки в свет случился лишь в 2018 году – она сопровождала папу на церемонии открытия его именной звезды на Аллее славы в Голливуде. Третью беременность Блейк обнародовала в мае 2019 года, появившись с мужем на премьере анимационного фильма “Покемон. Детектив Пикачу”, где Райан сыграл легендарного покемона.

Блейк и Райан с дочерью Джеймс и Инес, 2018 год

О том, что Райан и Блейк в третий раз стали родителями, стало известно в октябре 2019-го, однако счастливое событие, по данным инсайдеров, случилось в семье актеров еще в августе. Пол новорожденного малыша Райан сообщил необычным образом. Опубликовав пост, посвященный выборам в Канаде, он поделился гендерной расстановкой сил в своей семье – теперь у него три дочери.

Я люблю Британскую Колумбию (провинция Канады. – Ред). И хочу, чтобы мои дочери росли на той же игровой площадке на природе, где рос я,– написал Райан и опубликовал фото с Блейк и малышкой, правда, закрыл ее лицо смайликом. Настоящее лицо девочки мир увидел в январе 2020-го благодаря стараниям папарацци. А ее имя раскрыла прошлым летом певица Тейлор Свифт – подруга семьи. В ее композиции под названием Betty упоминаются имена Инес и Джеймс – так зовут дочерей Райана и Блейк. Бетти – третья героиня песни. Позже эту информацию удалось подтвердить журналистам People, которые связались с представителями пары.