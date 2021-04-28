Росрыболовство снимет ограничения на вылов медуз в Охотском море

Как сообщили в ведомстве, из-за изменения экологической ситуации в Охотском море популяции тихоокеанских медуз больше не угрожает опасность.

Было принято решение отменить введённые ранее ограничения на квоты и экспорт этих морских животных за рубеж.

В Росрыболовстве пояснили, что медузы приплывают в российские территориальные воды из-за границы, в основном из стран Прибалтики, и не являются частью местной фауны. Их существование не нужно для выживания экосистемы, а поэтому даже полное истребление популяции медуз не нанесёт существенного вреда природе. В 2020 году цена одного килограмма медузьего мяса на китайском рынке превышала 14 долларов, однако в связи со снятием квот аналитики ожидают её снижение на 30-50%.

– Раньше из-за квот ловить медузу было нерентабельно. Она хоть и косяками к нам шла, экологи говорили, что она голодает и поэтому скоро вымрет. Однако шли дни, потом недели, а голодовка медуз так и не привела ни к чему. В итоге учёные произвели новые замеры и выяснили, что никакой опасности нет. Наконец-то теперь на этой иностранной дряни можно будет заработать, – рассказывает рыбак Иван Челюскин из Хабаровска.

Ранее Росрыболовство признало медуз иностранными представителями фауны.

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