В России предложили сделать платными детские площадки

В рамках федеральной программы по благоустройству городов для создания новых общественных пространств Минстрой предложил сделать платным использование детских площадок.

– В связи с пандемией коронавируса средства, изначально запланированные на создание комфортной городской среды, были перераспределены на другие статьи расходов. А задачи, поставленные президентом, никто не отменял. Отдельно хочу подчеркнуть, что все детские площадки нужно обслуживать: убирать мусор, красить, восстанавливать поломанные конструкции. Мы взимаем плату за автостоянку и проезд по платным дорогам, логично взимать её и за использование детской площадки, – отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Для того чтобы не создавать лишних структур и сэкономить средства федерального бюджета, в министерстве предложили передать функции эксплуатации объектов частным предприятиям и индивидуальным предпринимателям.

– Это будут открытые и прозрачные конкурсы, как, например, тендеры на обслуживание городских маршрутов общественного транспорта. Все доходы от такой деятельности будут наполнять бюджет. У каждого будет кассовый аппарат, оформление по ТК. Одним словом, честный и прозрачный бизнес с большим количеством новых рабочих мест, – заключил управленец.

В Минстрое также отметили недопустимость лёгкой наживы на детях и заявили, что собираются установить единые тарифы для всех регионов РФ. В среднем, один час использования детской площадки будет стоить 100 рублей. Перед входом на них установят охрану и турникеты.

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