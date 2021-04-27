На те же грабли: принц Эндрю ведет бизнес с другом, обвиненным в харассменте

Младший сын королевы Великобритании, который в феврале отметил 61-летие, принц Эндрю, временно не исполняющий свои королевские обязанности, снова попал на первые страницы британских СМИ. Заголовки публикаций опять бросили тень на без того испорченную репутацию герцога Йоркского (как многие помнят, его последнее интервью наделало много шума). Издания The Times, Daily Mail и другие выяснили, что принц Эндрю ведет бизнес с банкиром Гарри Кио. Более 20 лет Кио вел все финансовые дела герцога, исполняя обязанности личного банкира сына королевы, и конечно, как приближенный, был одним из гостей на свадьбе дочери принца Эндрю, принцессы Евгении.

Будучи старыми друзьями, сын королевы Великобритании и успешный финансист еще в июне 2019 года вместе зарегистрировали фирму, но о ней стало известно только сейчас. Они назвали ее Lincelles в честь победоносной битвы при Линселле 1793 года, в которой англичан против французов вел предок Эндрю герцог Йоркский.

И все бы ничего, если бы не репутация Гарри Кио. Дело в том, что финансист был замешан в громком скандале. Кио долгое время был сотрудником банка Coutts, пока в 2018 году не уволился. Причиной стали обвинения в домогательствах, которые против него выдвинули коллеги. Они утверждали, что Гарри Кио часто выпивал на работе, отпускал в адрес женщин-коллег непристойности и, не стесняясь коллектива, приставал к молодым сотрудницах, трогая их. Несмотря на неоспоримые доказательства и показания свидетелей, Кио после очередного вопиющего случая получил только письменное предупреждение. Но, поскольку возмущение общественности росло и дело стало публичным, мужчина был вынужден подать в отставку. Британские журналисты предполагают, что, оставшись не у дел, Гарри решил создать бизнес с добрым другом – принцем Эндрю.

Принц Эндрю с дочерьми – Евгенией и Беатрис

Журналисты также сообщают, что компания Lincelles существует и занимается инвестициями на привилегированных условиях: от компании не требуется регистрировать счета в Регистрационной палате и она имеет право на фактически полную конфиденциальность по любым финансовым операциям. Также сын Елизаветы II якобы контролирует большую часть компании – 75% через компанию Urramoor. Однако представитель герцога отметил, что принц всего лишь учредитель, а не реальный владелец этой трастовой компании, а значит, Lincelles, согласно букве закона, он не владеет.

Герцог не является владельцем ни Lincelles, ни Urramoor Ltd. с точки зрения фактов и законов,– цитируют СМИ представителя принца Эндрю.

Принц Эндрю и Джеффри Эпштейн (2011 год)

Напомним, принц Эндрю сложил свои полномочия из-за дружбы со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в педофилии и насилии несовершеннолетних. Напомним, в период с 2002 по 2005 годы финансист Эпштейн подвергал сексуальному насилию десятки несовершеннолетних девушек. Обвинение утверждало, что среди тех, кто пользовался этими услугами Эпштейна, были Билл Клинтон, Дональд Трамп, бывшие премьеры Великобритании и Израиля Тони Блэр и Эхуд Барак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, а также сын королевы Елизаветы II принц Эндрю. Официально ничего доказано не было, дело повисло в воздухе после того, как в 2019 году Джеффри Эпштейн покончил с собой, находясь в тюрьме.