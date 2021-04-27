Джей Зи рассказал, как они с Бейонсе воспитывают своих детей: “Мы всего лишь проводники”

51-летний Джей Зи (настоящее имя – Шон Кори Картер) и 39-летняя Бейонсе – одна из самых крепких пар Голливуда. В следующем году влюбленные отметят 20-летие совместной жизни, сейчас у них подрастают трое детей: 9-летняя дочь Блу Айви и трехлетние близнецы Руми и Сэр. Фотографии детей певица публикует крайне редко (а у рэпера и вовсе нет своей страницы в Instagram), а о семейной жизни пара рассказывает еще реже. Однако недавно многодетный отец впервые за долгое время дал интервью изданию The Sunday Times, в котором, в частности, рассказал о методах воспитания детей.

По его словам, когда началась пандемия и они с семьей сидели на карантине, ему было важно “установить настоящую связь” с женой и детьми:

Нужно было по-настоящему сосредоточиться на семье и быть вместе, потратить это время на то, чтобы узнать больше друг о друге. А потом, когда коронавирус так и не отступил, я подумал: “Хорошо, хорошо, это теперь новая реальность.

Джей Зи признался, что для него важно создать комфортную среду для своих детей:

Наша цель состоит в том, чтобы убедиться, что мы обеспечиваем своим детям любящую среду, что мы внимательны к тому, кем они хотят стать,

– сказал он и добавил, что любовь и понимание родителя дадут ребенку больше чем что-либо материальное. Также он сказал, что они с Бейонсе не собираются навязывать им свою точку зрения, в том числе по вопросу о выборе дела своей жизни:

Чувствовать любовь — самое важное для ребенка, а не вот это: “Я создал бизнес, которым потом будете заниматься вы. Я делаю это ради вас”. Что если мой ребенок не захочет заниматься музыкой или спортом? Без понятия! Но до тех пор, пока ребенок чувствует поддержку, не будет ничего невозможного. Нам, взрослым, хочется, чтобы дети делали определенные вещи, но мы многого не знаем. Мы всего лишь проводники.Хотя старшая дочь пары, Блу Айви, недавно получила свою первую статуэтку “Грэмми” — вместе с известной мамой она выиграла в номинации “Лучший музыкальный клип” за видео на песню Brown Skin Girl. Так что, возможно, она и не против тоже стать певицей, как и ее звездные родители.

Бейонсе и Джей Зи

Напомним, Бейонсе Ноулз и Джей-Зи вместе с 2002 года, а 4 апреля 2008 года они поженились в Нью-Йорке. 7 января 2012 года у пары родилась дочь Блу Айви, а спустя пять лет, 12 июня 2017 года Бейонсе родила близнецов — мальчика Сэра и дочь Руми. Позже певица призналась, что вторая беременность была незапланированной и, несмотря на все слухи об ЭКО, естественной. На поздних сроках у певицы были диагностированы токсемия плода (отравление токсинами), а также преэклампсия – тяжелый токсикоз беременности, который возникает на втором или третьем триместре и проявляется повышенным давлением, учащенным пульсом и сильнейшими отеками – к концу беременности певица весила около 98 килограммов. Бейонсе пришлось несколько раз ложиться в больницу и находиться под специальным наблюдением врачей. Роды, по словам певицы, тоже были очень сложными. Во время них у одного из малышей в утробе перестало биться сердце, поэтому было принято решение делать экстренное кесарево сечение.

Бейонсе и Блу Айви Руми Бейонсе и Сэр