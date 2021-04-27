Скандалы: Главу Омского УМВД взяли за долг

Главного городского полицейского Евгения Быкова и начальника отдела управления Михаила Лебедева задержали по подозрению во взяточничестве 3.5 млн. (видео)

В Омске суд заключил на два месяца под стражу главу городского УМВД Евгения Быкова и начальника отдела управления Михаила Лебедева. Им инкриминируют получение взяток на сумму 3,5 млн руб. от предпринимателя за покровительство бизнесу. При получении 300 тыс. руб. высокопоставленных полицейских задержали с поличным. Офицеры обвинения в коррупции отрицают. Глава полиции Омска заявил, что изъятые у него деньги — долг, который ему вернул знакомый.

Кировский райсуд Омска рассмотрел ходатайство следствия и отправил на два месяца в СИЗО главу городского УМВД полковника Евгения Быкова и начальника отдела по исполнению административного законодательства этого же управления подполковника Михаила Лебедева. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Офицеров полиции задержали вечером в пятницу, 23 апреля, на автопарковке одного из ТЦ после встречи с посредником. Встреча проходила под контролем сотрудников ФСБ.

В левом внутреннем кармане куртки главы омской полиции Евгения Быкова были обнаружены 300 тыс. руб. пятитысячными банкнотами.

Эти деньги, по версии следствия, стали очередным траншем взятки в 3,5 млн руб., которую полицейским выплачивал коммерсант за покровительство бизнесу. Евгению Быкову и Михаилу Лебедеву предъявили обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сами они участие в преступлении отрицают. Начальник полиции заявил, что незадолго до задержания знакомый вернул ему долг — эти деньги у него и были обнаружены.

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Следователи обратились в суд с ходатайством об аресте высокопоставленных полицейских. Необходимость этого они мотивировали тем, что Евгений Быков и Михаил Лебедев под тяжестью наказания, которое им грозит, якобы могут скрыться, оказать давление на свидетелей и, как сотрудники правоохранительных органов, обладающие навыками оперативной работы, воспрепятствовать работе следствия. Адвокаты полагали, что их доверителей, которые ранее ни в чем предосудительном замечены не были, достаточно поместить под домашний арест. Суд посчитал доводы обвинения убедительнее аргументов защиты и водворил полицейских в СИЗО. В УМВД России по Омской области организовали служебную проверку.

В случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов по отрицательным основаниям»,— сообщили в ведомстве.

В органах внутренних дел Евгений Быков служит с 1995 года. Пост начальника УМВД России по городу Омску он занял в октябре 2019-го. На этой должности он сменил Алексея Меркушева, который также оказался в центре громкого скандала. 11 июля 2019 года на станции столичного метро «Каширская» Алексей Меркушев, который, по предварительны данным, был нетрезв, подрался с машинистом депо. В Москве полицейский находился на обучении в Академии управления МВД. После инцидента он был отчислен из учебного заведения и уволен из полиции с формулировкой «за совершение порочащего поступка». Решение об увольнении полковника Меркушева, отдавшего службе в правоохранительных органах около четверти века, было принято на основании результатов служебной проверки.

Константин Воронов