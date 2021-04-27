Скандалы: Гражданам РФ продали «мутных» банковских продуктов на 600 млрд

Почему ЦБ до сих пор поддерживает обман населения

Даже несмотря на прямое поручение президента защитить россиян от мошеннических банковских продуктов, эта сфера деятельности всё ещё остаётся привлекательной для банкиров. По оценке ЦБ, всего россиянам было продано мутных продуктов на 600 млрд рублей. Почему регулятор так активно поддерживает обман в банковских отделениях? Зайти в своё отделение банка, чтобы всего лишь продлить депозит, а выйти с кипой бумаг на некий инвестиционный продукт, – это уже типичная картина для российского вкладчика. Особенно сложно не поддаться на уговоры банковского клерка пожилому человеку, который привык доверять симпатичной девушке или юноше за стойкой. «У нас есть более привлекательное предложение, и только для вас!», «Вместо трёх процентов годовых у вас может быть тридцать!», «У нас лучшие профессионалы по доверительному управлению», «Это как вклад, только лучше», – уговаривают менеджеры.

И только дома, разбирая бумаги, клиент понимает, что вместо депозита он подписал документы на открытие индивидуального инвестиционного счёта с доверительным управлением. Или купил полис накопительного страхования жизни и теперь вместо получения депозитного дохода сам обязан регулярно вносить платежи, иначе – штраф.

Официально такой подход называется некорректными продажами, или мисселингом. Вроде под статью о мошенничестве подобные действия не попадают, прямого обмана нет, но клиент уходит с навязанным и невыгодным договором. Банк получает солидные комиссионные, а сотрудник, провернувший операцию, – неплохой бонус. А что? Действительно, если открыть инвестиционный счёт, можно заработать на росте стоимости акций голубых фишек или купив облигации. К тому же от государства можно получить бонус 13 процентов налогового вычета ко вложенной в акции сумме. Только банкиры умалчивают, что, если вы неработающий пенсионер, никакой налоговый вычет получить не сможете, а профессионал, доверительный управляющий, будет за ваши деньги покупать не те акции, которые были бы выгодны вам, а те, покупка которых выгодна его организации.

Или уже набившие оскомину договоры инвестиционного или накопительного страхования жизни (об этих продуктах подробно писал «Октагон»). В теории на них можно заработать, но на практике это ещё никому не удавалось.

Регулятор банковской сферы, российский Центробанк, грозится покончить с такими продуктами уже давно. Зампред ЦБ Сергей Швецов ещё в 2019 году назвал их мутными, чиновники проводили контрольные закупки, однако… ни один банкир не пострадал. Те обманутые инвесторы, которые жаловались в ЦБ, получают из его службы защиты прав потребителей финансовых услуг стандартную отписку: «Не нравится? Подавайте в суд».

На текущий момент, согласно статистике, россиянам продано мутных продуктов на 600 млрд рублей.

Вероятно, поток жалоб дошёл и до администрации президента. И 1 февраля Путин дал поручение ЦБ обратить на эту сферу пристальное внимание.

«Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются, конечно, профессиональными инвесторами, нужно позаботиться о снижении их рисков, – заявил Владимир Путин на совещании о ситуации в банковской сфере. – Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков, понимаете? На это прошу обратить самое серьёзное внимание, прошу сегодня отдельно остановиться на этом вопросе».

Центробанк внимание на это, может, и обратил, но продолжил изображать бурную деятельность. Чиновники ЦБ предложили вооружить россиян специальной памяткой, которая уж точно обезопасит от ненужных финансовых продуктов.

Если в банке клерк начинает расписывать прелести очередного предложения, ему нужно задать четыре вопроса, говорят в ЦБ: гарантирована ли доходность (определённая ставка на весь срок договора); застрахованы ли деньги агентством по страхованию вкладов в сумме 1 млн 400 тыс. рублей; какие потери грозят при досрочном расторжении договора; с кем заключается договор – банком, страховой компанией, брокером, доверительным управляющим.

Словом, теперь, если вас обманут в банке, вы сами виноваты – ведь ЦБ даже памятку составил. Фактически этот документ повторяет суть принятого Госдумой в первом чтении закона, определяющего объём информации, который банки обязаны предоставлять гражданину при продаже подобных сложных инвестиционных продуктов.

То есть ЦБ полагает, что если клиенту в кипе бумаг дадут на подпись ещё одну, где будет указано, что деньги не застрахованы, а доходность не гарантирована, то и клиенту сразу же станет всё ясно и понятно. Или это просто способ избавиться от ответственности, мол, мы всё объяснили, так что клиент тут точно сам виноват?

Скорее второе. Ведь Центробанк – это не защитник потребителей, а регулятор рынка, объём и качество которого измеряется не честностью и порядочностью при продаже услуг, а доходом и прибылью его участников. А мисселинг, который так активно обсуждается на словах который год, – настоящий генератор комиссионного дохода для любой финансовой экосистемы.

Что важнее для ЦБ: доход банка или убыток его клиента? Ответ очевиден.

Тамара Карамазова