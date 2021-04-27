СМИ: Ким Кардашьян встречается с политическим обозревателем Ваном Джонсоном

Реалити-звезда, успешный предприниматель и начинающий адвокат Ким Кардашьян и музыкант Канье Уэст объявили о своем решении расстаться в феврале этого года. Как сообщили тогда СМИ, подачу документов в суд инициировала Ким. Спустя всего два месяца, в то время как бракоразводный процесс все еще не закончен, Кардашьян подозревают в новом романе.

Американские таблоиды предполагают, что у Ким отношения с известным репортером CNN Ваном Джоном. По словам инсайдеров, Ким и Ван приятельствуют уже давно, но сейчас отношения перешли на другой уровень – из дружеских в романтические – и “звезды просто не отходят друг от друга”.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

В Америке имя Вана Джонса довольно известно. Он – политический обозреватель, сооснователь нескольких некоммерческих организаций по защите реформы уголовного кодекса, изучал право в Йельском университете, пишет книги, ведет свое авторское шоу на ТВ. Ван Джонс работал в команде двух президентов США – Барака Обамы и Дональда Трампа, у него есть премия “Эмми” и более миллиона подписчиков в Instagram.

Что касается семейного положения, то 52-летний Ван Джонс сейчас официально свободен. В 2019 году, звезда CNN развелеся со своей женой Яной Картер после 14 лет брака, у них растут двое сыновей.

Ван Джонс

Кардашьян и Джонс знакомы минимум три года. В 2018-м Ким и Ван вместе добились помилования для Элис Джонсон, которую осудили за хранение запрещенных веществ без права досрочного освобождения. Звездный дуэт достиг цели, и Элис освободили. Ким не преминула использовать эту историю и для своего бизнеса – она сняла бывшую заключенную в рекламе своего бренда.

Пользователи сети, обсуждая вероятность романа Кардашьян и Джонсона, подозревают Ким в корыстном умысле. Ей, как будущему юристу, просто необходима поддержка опытного коллеги. Впрочем, истинные фанаты Ким уверены, что эти предположения беспочвенны.

Люди говорили, что Ким встречается с Канье, чтобы продвигаться в области моды, как теперь говорят, что она использует Вана Джонса, чтобы он помог ей в карьере юриста, – цитируют СМИ одного из фанатов Кардашьян.

Ким и Канье с детьми

Тем временем, напомним, две недели назад 43-летний рэпер Канье Уэст выступил с официальным прошением в ответ на заявление 40-летней Ким Кардашьян о разводе. Как пишет издание TMZ, документ фактически зеркально повторяет юридические требования пока еще действующей супруги артиста. Канье так же, как Ким, просит совместную опеку над их четырьмя детьми: 7-летней Норт, 5-летним Сейнтом, 3-летней Чикаго и годовалым Псалмом.