 

В Сандуновских банях избран новый состав Центрального комитета ЛДПР

27.04.2021, 13:06, Разное
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В прошедшие выходные члены ЛДПР провели праздничный съезд партии, приуроченный к юбилею председателя политического объединения Владимира Вольфовича Жириновского.

В ходе мероприятия, проходившего в известных московских Сандуновских банях, члены партии избрали новый Центральный комитет ЛДПР, в состав которого вошли юбиляр и лидер политической силы Владимир Жириновский, его сын Игорь Лебедев, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, депутат Василий Власов и другие члены партии.

В завершающей части съезда новые члены ЦК ЛДПР заперлись в турецкой парной и за закрытыми дверями провели трёхчасовой обряд посвящения в члены центрального комитета, после которого обсудили стратегию партии на предстоящих выборах в Государственную Думу. Руководством либерал-демократов была поставлена задача во что бы то ни стало повторить успех выборов 1993 года и вновь заполучить большинство мандатов в российском парламенте.

Для выполнения поставленной цели было решено существенно омолодить партийный список ЛДПР, дабы привлечь на сторону либерально-демократического объединения молодёжь. В связи с этим было объявлено, что партийный список возглавит известный блогер Илья Мэддисон, номером два станет его коллега по ютубу Юрий Хованский, а уже после них по порядку пойдут наиболее молодые члены руководства партии.

«Старая гвардия» в список не войдёт и будет избираться по одномандатным округам, дабы гарантированно увеличить число депутатских кресел у партии: например, Жириновский собирается одержать победу в одном из округов Белгородской области, где он крайне популярен среди населения со времён местных губернаторских выборов в 1999 году.

Выборы в Государственную Думу состоятся в начале осени этого года, по последним опросам ЛДПР уверенно займёт на них третье место.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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