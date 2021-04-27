Скандалы: Дома в воздухе

Как псковские чиновники превратили деревню Савкино с реальными домами и жителями в несуществующую

Жители Савкино в Псковской области добиваются возвращения своей деревни на карту, откуда она исчезла в начале нулевых, причем, как подозревают местные, отнюдь не по ошибке. Корреспондент Север.Реалии побывала в Савкино, чтобы узнать, как живут в деревне, которой нигде нет, и при чем тут Пушкин. Апрель, самое неприглядное время северо-запада, окрестности Савкино никак не портит – грязи нет, а холмы и поля красивы и без зелени. Здесь, в Пушкиногорском районе, находится музей-заповедник «Михайловское», «приют спокойствия, трудов и вдохновенья» главного классика русской литературы.

Пустынный уголок

На подъезде к Савкино – большая асфальтированная парковка, но шлагбаум убран: несколько лет назад заповедник перенес свою будку с контролером на другой край деревни, ближе к Михайловскому. Это один из плодов борьбы савкинцев за свое юридическое существование.

Людей в такое время года почти нет: туристам и дачникам не сезон, живущим тут постоянно тоже нечего делать на огороде. Только в одном дворе слышен топор – Николай Михайлович, 69-летний пенсионер, колет дрова. В Савкино он живет с 1970-х годов, в доме, который сам строил. Соседи зовут его просто Михалыч.

Человек здесь один умер – не похоронить, справку не давали

– Нету нас! – емко формулирует он статус деревни. – В воздухе болтаемся, лет 15 уже. Внучки поехали учиться в ПсковГУ – справки не дают, что мы тут живем, потому что деревни нет! Человек здесь один умер – не похоронить, справку не давали. Хотя здесь раньше жили испокон веков, и бабка жила моя. Вода сломалась – за свои деньги насос ставь. Свет сломается – провода недавно оборвало там, прямо в огород, дети бегают. Электрики говорят: не поедем, это не наше. Заповедник: это не наше. Страховки нет, ну а вдруг пожар? Мы бы рады застраховаться, а не страхуют, потому что нет документов на участок. Сейчас где-то траву жечь начнут, вспыхнет пожар – сгорим, а страховки нет. А Лекаревы, вон, столько денег вложили.

Лекаревы – владельцы самого красивого дома в деревне. Они купили развалюшку у внуков Дмитрия Васильевича Зиновьева, заместителя Семена Гейченко, легендарного смотрителя Михайловского, и на старинных фундаментах построили симпатичный мини-отель. Внешний облик реконструировали по рассказам старожилов: примерно так выглядел дом местного купца Волкова, который сгинул в 1930-е годы, оставив свое имущество колхозу. Потом все сгорело во время войны.

Дом в собственности, а земли нет, то есть он висит в воздухе

– Мы этот дом купили в 2005 году как раз, – рассказывает Анна Лекарева. – А когда стали оформлять, то только строения нам оформили в собственность. Дом в собственности, а земли нет, то есть он висит в воздухе. Хотя даже на федеральной земле всё равно должен быть придомовой участок. Тут у всех дома в собственности, а земли нет ни у кого.

«По просьбе директора»

Согласно археологическим данным, поселение на месте Савкино существовало еще в IX–XIII веках и в конце XIV–XVI веков. Первое летописное упоминание относится к 1513 году: «Лета 7021 постави крест Сава поп». Крест этот и сейчас показывают туристам на Савкиной горке. Здесь экскурсоводы обязательно цитируют письмо Александра Пушкина к соседке Прасковье Осиповой с просьбой посодействовать в покупке Савкино: «Я бы выстроил себе там хижину, поставил бы свои книги и проводил бы подле добрых старых друзей несколько месяцев в году… Меня этот проект приводит в восхищение, и я постоянно к нему возвращаюсь».

Официально же деревня Савкино образована только в 2014 году. Административные границы у нового населенного пункта за прошедшие семь лет так и не появились.

Стерли Савкино с административной карты в 2005 году – его просто-напросто не включили в перечень населенных пунктов, когда принимали закон Псковской области №420-ОЗ «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований», что требовалось в рамках реформы местного самоуправления.

– Сейчас так деликатно говорят: «потеряно в документах». Но тот, чья подпись стоит там, совершил настоящее служебное преступление, – уверена Лекарева.

Потом нас, наверное, столкнут отсюда, дадут однокомнатную квартиру, скажут: иди вон!

Жители Савкино убеждены, что «ошибка» была не случайна – деревня исчезла потому, что это выгодно музею-заповеднику.

– Я пошел в сельский совет, справку какую-то мне надо было, – вспоминает Николай Михайлович. – Спрашиваю: так, а куда деревня-то делась? «Не знаем, какая-то описка». А документы подняли – там «по просьбе директора». Гостевые домики хотели тут настроить. Потом нас, наверное, столкнут отсюда, дадут однокомнатную квартиру, скажут: иди вон!

– И начались тут беды наших людей, – начинает перечислять Лекарева. – Справку БТИ – не дают. Инвалидность оформить кому-то нужно – нельзя, прописка недействительна. В гостиницу – у нас писательница живет, в Минеральные Воды поехала в командировку – в гостиницу не селят, там какие-то мероприятия антитеррористические были. Такого мы тут хлебнули!.. Самый неприятный случай – тяжело больная женщина, кстати, работник заповедника, её нет уже… Она заболела, в Питере договорилась насчёт лечения, все платно, естественно. Обратилась взять кредит на лечение – в банке дали ей дали полный отлуп с этой пропиской. Не знаю, может быть, и не помогло бы ей это лечение, а может, она бы выжила…

Поняв, что к чему, савкинцы решили бороться за восстановление статуса поселения. Анну Лекареву выбрали старостой деревни. Стали писать письма в администрацию, губернатору и депутатам Псковского областного собрания. За год до новых областных выборов, в 2014 году, парламентарии прислушались к народным мольбам и вернули в 420-й закон название Савкино, формально – вновь образованного поселения.

Район говорит: вы к нам не обращайтесь, вы заповедник. Заповедник говорит: хотели быть деревней – вот будьте!

Тогда музей-заповедник перестал обслуживать деревенскую инфраструктуру, которая стоит у него на балансе.

– Скважина: пришли уже вечером, когда никто не знал, вынули часть оборудования и насос – якобы на ремонт, да так обратно и не вернули. Народ утром пришел: ой, воды нет! – рассказывает Лекарева. Несколько дней, пока хозяйка гостиницы не вывела наружу воду из собственной скважины, деревенские бабушки ходили за водой на реку. Потом скинулись на новое оборудование. – Трансформатор старый. На насос мы собрали деньги, но если трансформатор выйдет из строя – нам не собрать. Район говорит: вы к нам не обращайтесь, вы заповедник. Заповедник говорит: хотели быть деревней – вот будьте!

Такая же история с расчисткой и ремонтом дорог. Поскольку границы населенного пункта не установлены, то дороги ничьи. По той же причине нельзя оформить ни в аренду, ни в собственность земельные участки – и придомовую территорию, и огороды, которые семьи обрабатывают поколениями. Без документов на землю нельзя застраховать имущество.

Поэтому Анна Лекарева как староста деревни продолжает слать письма губернатору. «Я вынуждена обратиться к вам в очередной, уже четвёртый раз, из-за бездействия властей по установлению границ и правильному юридическому оформлению нашей деревни. Может, эти письма до вас не дошли, и вы не в курсе наших проблем?» – писала она в марте этого года.

«Границы увидели по телевизору»

На этот раз вдруг появился ответ. «К настоящему моменту подготовлен проект внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Пушкиногорье», содержащий информацию о границах населённого пункта дер. Савкино. По данному проекту проведены публичные слушания. После корректировки по результатам публичных слушаний вышеуказанный проект будет утверждён и вступит в законную силу», – сообщила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области Елена Тимашова.

И они показывают границы, которые они нам не показывали!

Из этого ответа жители Савкино и узнали о прошедших публичных слушаниях. А границы своей деревни – увидели по телевизору.

– Приезжала съемочная группа ГТРК «Псков». Чиновники им сказали, что всё у нас сейчас уже практически готово! Да, и межевание границ прошло, и они показывают границы, которые они нам не показывали! А по закону должны быть проведены публичные слушания. И мы границы эти увидели по телевизору, быстро-быстро в телефон, там сделали стоп-кадр себе, как где границы должны выглядеть. Вот так мы о них узнали, – рассказывает Лекарева. Заподозрив фальсификацию, она направила заявление в прокуратуру с просьбой разобраться, что это за слушания такие, оказывается, прошли.

– Объявление о публичных слушаниях они искали на порносайтах? – острит начальник отдела по ЖКХ, строительству, охране окружающей среды и дорожному хозяйству Пушкиногорского района Игорь Яковлев. – Я думаю, что да, потому что на сайте городского поселения обязательно публикуется объявление о публичных слушаниях. Во всяком случае, я присутствовал.

Установив границы, федеральный бюджет не передаст ни скважину, ни подстанцию, ни все, что у него там есть

Проблемой с границами Савкино занимается именно он. «Люди жили в этой деревне 200 лет. Границ не было до тех пор, пока не появились из Москвы… У них сразу возникли проблемы», – ворчит он, косясь на включенный диктофон.

– Конечно, заповеднику они не нужны. Но кто им сказал, что, установив границы, скважина автоматически станет поселковой? Вот с чего они взяли? Скважина эта – федеральная собственность, распорядитель этой скважины – федеральный бюджет. Установив границы, федеральный бюджет не передаст ни скважину, ни подстанцию, ни все, что у него там есть – все останется в федеральной собственности, – Яковлев объясняет, почему границы на самом деле не имеют значения.

Публичные слушания действительно состоялись 24 февраля, а объявление о них было и правда опубликовано на сайте городского поселения – в виде ссылки на файл с постановлением. Обнаружить его там сложнее, чем даже на порносайтах, а районная газета о слушаниях не сообщала, уточнили сотрудники для Север.Реалии. На сайте района, куда как более посещаемом, такой новости тоже нет.

Кроме того, название деревни Савкино в заявленной теме публичных слушаний никак не фигурирует – обсуждались изменения в генплан Пушкиногорья. «Изменения, которые касаются деревни Савкино, – это ничтожная доля изменений, которые вносятся в генеральный план», – признает Яковлев.

Проект изменений был выполнен по муниципальному контракту за 950 тыс. рублей фирмой из Курска ООО НВДЦ «Интеграционные технологии». Телефон этой компании не отвечает, поэтому выяснить, побывали ли сотрудники в Савкино, не удалось. В приложении к контракту название деревни не упоминается, хотя стоит задача определить границы существующих и «вновь создаваемых» населенных пунктов муниципального образования. При этом разработчикам было предложено пользоваться материалами Публичной кадастровой карты.

«Даже о Пушкине не думают!»

Сегодня на Публичной кадастровой карте границы деревни Савкино, как сформулировал один из местных жителей, «по форме напоминают слона». За пределами причудливо изогнутой красной линии осталось довольно много жилых домов, в том числе земля Михалыча. Только один участок имеет номер и адрес – это один из соседей не пожалел сил и времени, добился оформления земли через суд. «А я где такие деньги возьму, столько судов! Это ж плати, плати, плати, и пошлины, и адвокаты», – комментирует Николай Михайлович.

Лекарева и ее соседи заподозрили, что внутрь красной линии попали только те участки, чьи хозяева в 2011 году потратили по 7,5 тысячи рублей на кадастровых инженеров.

– Границы обмеряли, их как временные нанесли на карту, но поскольку ничего не произошло, их убрали, – объясняет Анна. – Мы думали, что тут будет все очевидно – вот мой дом, вот мой участок, – но нет.

Теперь савкинцы пытаются понять: действительно ли деревню раскроили «как слона» и что будет с теми домовладениями, которые оказались за пределами нарисованной границы. Одно дело – когда всей деревни нет на карте, и совсем другое – когда деревня есть, но именно твой дом остался в собственности заповедника.

А с точки зрения заповедника – это единственно правильный вариант. «Вот Пушкин хотел купить Савкино, не получилось, а эти собственники хотят, чтобы им просто так отдали», – так видит проблему заместитель директора музея-заповедника Людмила Тихонова, которая пришла в заповедник экскурсоводом еще в 1973 году.

Домики разрешили приватизировать, видимо, полагаясь на их совесть, на их любовь к Пушкину. Но дай пальчик, могут откусить и руку

– Савкино вошло в состав заповедника в 1936 году. После войны встал вопрос о том, чтобы построить там домики для сотрудников, – рассказывает она историю вопроса. – Решался кадровый вопрос, надо было восстанавливать Михайловское и монастырь. Для этого были специально выделены деньги, строители, комиссия выбрала место, чтобы рядом и не нарушало пейзаж, и там построили тринадцать, что ли, домиков. Так савкинцы и жили, работали в Пушкинском заповеднике, все берегли, чистили, восстанавливали, в общем, хранили пушкинское Савкино. И потом, наступили эти времена, когда почему-то так случилось, что все домики оказались приватизированы. Мы ограждали заповедник, чтобы его не растащили по кускам, потому что таких желающих было много. «Я так люблю Пушкина, что хочу у него кусочек земли взять». Испортить нам пейзаж. Домики разрешили приватизировать, видимо, полагаясь на их совесть, на их любовь к Пушкину. Но дай пальчик, могут откусить и руку. А земли нельзя продавать – это собственность России! Нам доверили хранить это национальное достояние. Это как могила Пушкина, как драгоценный ландшафт, как эти усадьбы восстановленные, парки – мы все это храним для будущих поколений. Земля – это скрепа, которая все держит.

Государственной скважиной музей разрешил людям пользоваться «из человеколюбивых чувств – ну как же, без воды-то», говорит Тихонова, но ремонтировать насосы или чинить электричество нельзя, потому что «это нецелевое использование денег».

Они даже о Пушкине не думают, они думают, как бы взять земельку, как бы ее повыгоднее продать

– Если землю отдать, это продажа пойдет, искушения, и хоть как они клянутся, но все равно угроза есть, а мы не имеем права. И я думаю, что мы надежно защищены законом, – утверждает Тихонова (статус заповедника действительно накладывает на собственников недвижимости массу ограничений). – Они даже о Пушкине не думают, они думают, как бы взять земельку, как бы ее повыгоднее продать. Зачем это нужно музею, зачем это нужно России?

В Управлении Росреестра по Псковской области в ответ на запрос Север.Реалии сообщили, что в настоящее время в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют границы Савкино, и установить их может только орган местного самоуправления, но не сами жители. Основание для определения границ – утвержденный генплан.

«Границы населенного пункта будут внесены в ЕГРН, а соответственно появятся на публичной кадастровой карте после того, как будет выполнено описание местоположения границы населенного пункта (Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 N 650), с последующим обращением в орган регистрации для внесения таких сведений», – пишет начальник управления Олеся Ребеко.

Уже после приезда корреспондента Север.Реалии в деревне Савкино побывал представитель администрации Пушкиногорья и показал на карте будущие границы деревни – они оказались значительно шире, чем на Публичной кадастровой карте.

Светлана Прокопьева