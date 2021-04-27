Скандалы: Элита фальшивомонетчиков живет в Нижнем

«Печатники» с берегов Волги за два года запустили в оборот 1 млрд поддельных денег, которые принимали даже банкоматы

Как стало известно “Ъ”, в Нижегородской области началось рассмотрение громкого уголовного дела группы фальшивомонетчиков, которая за два года существования через даркнет успела запустить в оборот поддельных денег на 1 млрд руб. На скамье подсудимых пять человек, включая одного из организаторов, местного жителя Олега Ефимова. Дело второго предполагаемого основателя криминального бизнеса, жителя подмосковной Балашихи Александра Порхунова, из-за проблем у него со здоровьем выделено в отдельное производство.

Кстовский горсуд Нижегородской области приступил к рассмотрению уголовного дела межрегиональной преступной группы, которая за два года успела напечатать и реализовать порядка 1 млрд поддельных рублей. На скамье подсудимых четверо нижегородцев: Антон Арисов, отвечавший за снабжение полиграфическим оборудованием, печатавшие фальшивые деньги курьер Иван Аферов и студент Андрей Скворцов, а также предполагаемый организатор бизнесмен Олег Ефимов — и отвечавшая за сбыт москвичка Юлия Исаева. Дело еще одного предполагаемого организатора — Александра Порхунова, который сейчас находится на лечении, выделено в отдельное производство. Помимо изначально вмененной в вину ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) отвечать подсудимым предстоит и за организацию и участие в организованном преступном сообществе (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ). По данным “Ъ”, свою вину все фигуранты признали.

Расследованием этого уголовного дела занималось МВД Татарстана — в этой республике в 2019 году и были обнаружены первые фальшивые купюры. Вскоре поддельные деньги, аналогичные тем, что изъяли в Казани, стали появляться практически во всех регионах России.

Причем банкноты достоинством 2 тыс. руб. и 5 тыс. руб. оказались очень высокого качества. В магазинах далеко не каждый детектор мог выявить подделку, а зачастую их принимали даже банкоматы.

После того как стало понятно, что на рынке подделок появился новый крупный игрок, к расследованию подключились сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ. Как говорят участвовавшие в операции полицейские, задокументировать деятельность участников этой преступной группы оказалось весьма непросто. В целях конспирации все ее участники общались исключительно в даркнете — через периодически блокируемые Роскомнадзором «зеркала» интернет-ресурса Hydra, доступ к которому возможен только через Tor-соединение, а установленная программа не позволяла идентифицировать IP-адреса. Таким образом, друг друга подельники знали только заочно, по никам. Распространение подделок также осуществлялось бесконтактным способом через специально оборудованные тайники.

К организаторам криминального бизнеса сотрудникам ГУЭБиПК удалось подобраться после того, как их региональные коллеги смогли задержать нескольких сбытчиков. Через них оперативники вышли на Юлию Исаеву и Александра Порхунова. Последний и являлся создателем интернет-магазинов на площадке Hydra, через которые проходил сбыт фальшивых денег. Один из них он цинично назвал «Банк России».

В ходе расследования выяснилось, что печатный станок находится в Нижнем Новгороде, где во время спецоперации с участием бойцов спецподразделения «Гром» и были задержаны местные жители Арисов, Аферов, Скворцов и Ефимов.

Во время обыска у них изъяли два комплекта печатного оборудования, на котором производились фальшивые деньги, цветные лазерные принтеры, ноутбуки, макеты купюр, ламинатор, нити для вклеивания в банкноты и заготовки изображений гербов. Кроме того, у фальшивомонетчиков обнаружили готовые к отправке подделки на 800 тыс. руб.

Как выяснилось, отпечатанные в Нижнем Новгороде деньги доставлялись господам Порхунову и Исаевой, которые занимались их дальнейшей реализацией. Оптовые партии (от 500 тыс. руб.) они продавали за 10–15% номинала. Но наибольшим спросом в регионах пользовались небольшие партии — от 10 тыс. до 150 тыс. руб. Их фальшивомонетчики отдавали за 30% номинала.

Общение и расчет с покупателями проводились на той же Hydra. После оплаты через обезличенный кошелек, причем исключительно криптовалютой, из Москвы по поддельным паспортам через транспортную компанию сообщникам отправлялась партия поддельных денег. Те, в свою очередь, делали закладки в тайники, как правило, в безлюдной лесопарковой зоне и передавали координаты покупателям. Последние общались с продавцом также только через Hydra.

Олег Рубникович