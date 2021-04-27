Долги довели директора до суда

27.04.2021, 12:41, Главное

Теги: Администрация, Бюджет, Межрегионгаз, Муниципальный совет, Общество, Суд, Теплоэнерго

29 апреля рыбинский городской суд начнет рассматривать уголовное дело в отношении бывшего генерального директора МУП «Теплоэнерго» Алексея Потехина – сейчас руководит ООО «Рыбинская генерация».

Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним, МУП «Теплоэнерго» стало фигурантом уголовного дела еще в 2019 году .

Тогда, ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» обратилось в следственные органы с заявлением о причинении имущественного ущерба муниципальным предприятием, который привел к финансовым убыткам и сокращению инвестиционных программ «Межрегионгаза».

По данным заявителя, в конце отопительного сезона 2019 года, МУП не оплатил порядка 240 млн рублей за поставленный газ (общая сумма выставленных счетов – 1,46 млрд рублей). При этом, у предприятия деньги были – за этот же период «Теплоэнерго» получил с потребителей 3,72 млрд рублей.

Однако, по мнению ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль», «Теплоэнерго» умышлено направляло денежные средства на досрочное погашение кредитов перед коммерческими банками и на другие расходы, напрямую не связанные с осуществлением своей основной деятельности.

То есть, у муниципального предприятия деньги были, только вот собранные в качестве оплаты за тепло и горячую воду средства отправлялись не поставщику газа, а на другие цели.

– В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в следственном управлении, добавив, что в отношении Алексея Потехина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Отметим, в сентябре 2019 года муниципальный совет одобрил безвозмездную передачу активов МУП «Теплоэнерго» ООО «Рыбинская генерация». По условиям концессионного соглашения, новый владелец получил муниципальное имущество на 20 лет.

При этом, «Рыбинская генерация» обязалось погасить часть кредиторской задолженности «Теплоэнерго» (1,1 млрд рублей) перед крупнейшими кредиторами (ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» и ПАО «ОДК Сатурн»), но при условии компенсации этой суммы муниципальным предприятием («Теплоэнерго» возвращает эти средства с отсрочкой в полгода), а так же осуществить инвестиции (за счет инвестиционной надбавки для потребителей) в размере 984,8 млн рублей.

Согласно отчету о финансовых результатах МУП «Теплоэнерго» на 31 декабря 2019 года чистый убыток муниципального предприятия составил 689,5 млн рублей. Для сравнения – на 31 декабря 2018 года чистый убыток был всего 169 миллионов.

По данным бухгалтерского баланса непокрытый убыток МУПа по итогам прошлого года составил 1,261 млрд рублей (432,9 млн в 2018 году и 263,9 млн в 2017 году). Кредиторская задолженность в 2019 году достигла 2,15 млрд рублей, против 2,06 в 2018 году и 1,56 в 2017 году.

На 31 декабря 2020 года кредиторская задолженность «Теплоэнерго» составила 1,96 млрд рублей, чистый убыток – 530,9 млн рублей.

На 1 апреля 2021 года долг ООО «Рыбинская генерация» за природный газ, в т.ч. в части задолженности МУП «Теплоэнерго», составил 1 млрд 260,9 млн рублей. При этом, на конец прошлого года (по данным бухгалтеского учета) кредиторская задолженность ООО была 729,5 млн рублей, чистая прибыль – 97 млн рублей. Задолженность по договорам устапки права требования (вероятно, в рамках концессионного соглашения) – 1,29 млрд рублей.