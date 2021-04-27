Скандалы: Запчасти потребовали откатов

Снабженцев нижегородского предприятия, входящего в Росатом, осудили за взятку в 5,2 млн руб., полученную от поставщика

В Нижнем Новгороде вынесен приговор по делу об откатах в Опытном конструкторском бюро машиностроения имени Африкантова («ОКБМ Африкантов», входит в «Росатом»). Это предприятие производит реакторы и оборудование для АЭС, подводных лодок и атомных ледоколов. Двух бывших снабженцев ОКБМ осудили за взятку в 5,2 млн руб., полученную от поставщика в 2016–2018 годах. Экс-сотрудники закупочного отдела утверждали, что они взяли гораздо меньше, около 1,5 млн, и при этом не могли влиять на решения комиссии, в состав которой они не входили. Суд не принял эту версию и приговорил одного к восьми годам, второго — к восьми годам двум месяцам заключения, назначив также обоим штрафы.

Судебный процесс по уголовному делу бывших снабженцев предприятия Росатома «ОКБМ Африкантов» длился около года. По версии следствия, Андрей Рябчиков как бывший начальник подразделения №222 — отдела внешней кооперации и комплектной поставки «ОКБМ Африкантов», а также его заместитель Андрей Топорищев с декабря 2016 по декабрь 2018 года получили в виде взятки 5,2 млн руб. от руководства ООО «Интерснаб» — за заключение с ним нескольких контрактов. Как сообщили в Сормовском райсуде, снабженцы госпредприятия готовили закупочную документацию и, по данным следствия, ориентировали поставщика на заявление нужной цены, оказывали ему помощь при заключении договора и сами подписывали акты приемки при наличии неустраненных замечаний к продукции или работам. Договоры касались поставок запасных частей для специнструментов, изготовления комплектов инструмента и приспособлений для арматуры, работ по изготовлению крепежных деталей арматуры и насосов.

Показания на Андрея Рябчикова и Андрея Топорищева дал директор компании-поставщика, освобожденный от уголовной ответственности за содействие следствию.

Кроме того, коррупционные схемы в ОКБМ ранее с участием снабженцев изобличил уже осужденный работник 222-го подразделения Александр Меркулов. По его показаниям, в качестве посредника он передавал от поставщика откаты и еще предыдущему начальнику (он скончался), а после того как в отдел внешней кооперации пришло новое руководство, предложение продолжать сотрудничество поступило и ему. В октябре прошлого года Александра Меркулова, признавшего свою вину, осудили на три года лишения свободы за посредничество во взяточничестве.

Оба фигуранта отрицали вину во взятках, говоря, что работали с ООО «Интерснаб», но никаких денег от него не получали.

По словам адвокатов, обвиняемые не входили в тендерную комиссию, а свидетели из числа работников госпредприятия утверждали, что господа Рябчиков и Топорищев никак не влияли на принятие решений по торгам. Однако в прениях оба частично признали вину, утверждая, что взяли у поставщика в общей сложности около 1,5 млн руб., а их действия были неправильно квалифицированы следствием, так как полномочий влиять на торги у них не было. Однако Сормовский райсуд признал обоих виновными в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Андрей Рябчиков был приговорен к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 10,5 млн руб.— в двукратном размере суммы взятки. Андрею Топорищеву назначили срок в восемь лет два месяца с таким же штрафом. Кроме того, обоим запрещено в течение восьми лет после освобождения занимать административно-хозяйственные должности в госкомпаниях и госкорпорациях. Оба осужденных планируют обжаловать суровый приговор. На предприятии это дело не комментируют.

Роман Кряжев