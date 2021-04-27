 

Пенсионерка из Саранска заработала 200 тысяч рублей на продаже вставных челюстей извращенцам

27.04.2021, 9:16, Разное
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Об уникальном способе своего заработка пожилая жительница Саранска по имени Валентина Кукушкина рассказала в день своего рождения, пенсионерке исполнилось 68 лет.

Ещё год назад женщина и не подозревала, что всего за несколько месяцев сможет заработать на продаже съёмных зубных протезов. Идею столь необычного способа заработка подсказала внучка.

– Я Настюше, любимой моей внученьке, предложила как-то вечерком продать что-нибудь в ихних интернетах. Она в шутку и предложила челюсти мои выставить, — смеётся пенсионерка.

– Пару дней никто и ухом не водил, а потом позвонил один мужчина, интеллигентный такой, я ему и продала. А дальше как с неба свалился десяток парнишек, я была просто ошарашена, какой уйме людей оказались мои челюсти-то нужны, — продолжает Валентина.

Ещё больше она удивилась, когда узнала, зачем конкретно их покупают.

– Я у одного мальчика, молоденького такого, спросила, а на кой ляд ему челюсти-то мои старые, а он мне в ответ: для извращений всяких, фетишом у них кличут такое. Я чуть инфаркт не схватила, вот в наше время такого не бывало! – рассказала пенсионерка.

На данный момент заработок пенсионерки за 5 месяцев составляет около 235 тысяч рублей, что значительно превышает средний доход жителей Мордовии за такой же промежуток времени. Из-за слишком маленького размера пенсии Валентина не собирается останавливаться на достигнутом, планируя продавать также собственное нижнее белье.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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