Тайна Мексиканской зоны тишины будоражит умы исследователей

По рассказам очевидцев, в Мексиканской зоне тишины напрочь пропадают радиосигналы и невозможно определить направление.

У этого участка есть название – Безмолвная зона Мапими, где никакой компас вам не поможет, а его стрелка будет крутиться как сумасшедшая.

Власти Мексики, как оказалось, имеют склонность скрывать не имеющие объяснения явления в этой загадочной зоне молчания. Это подтверждается тем, что вблизи пустыни отсутствуют какие-либо объекты, привлекающие туристов. Если бы путешественники из других стран знали, что здесь творится, то загадочная зона давно бы стала одним из мест «паломничества».

Все началось с того, как на эту пустынную местность упала американская ракета. Военнослужащие США, бросившиеся ее искать, столкнулись с необъяснимыми явлениями. Позднее аномальная зона стала привлекать ученых разных областей, которые подготовили огромное количество отчетов, касающихся геологической структуры региона, а также его флоры и фауны.

В результате исследований ученые наткнулись на подземные залежи фрагментов метеорита, которые, по мнению геологов, объясняют магнитные аномалии, присутствующие в Мексиканской зоне тишины. Данное явление оказывает воздействие на радиоволны и стрелки компасов.

По информации геологов, в период с 1938 по 1969 годы было зафиксировано три падения метеоритов на пустыню Чиуауа. Однако конспирологи не очень-то верят в заявления ученых о кусках метеоритов, считая, что правительство Мексики скрывает от общественности некую информацию об инопланетном вмешательстве.

С другой стороны, считают некоторые исследователи, местным властям просто выгодно держать Зону молчания в числе необъяснимых явлений, так как это увеличит приток туристов в страну, что благоприятно скажется на ее бюджете.