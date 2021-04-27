На Луне обнаружили инопланетный корабль с пришельцами и руины древних построек?

Города на Луне, останки инопланетян, НЛО и многое другое не дают покоя уфологам, ученым и прочим исследователям, изучающим естественный спутник Земли.

По сообщениям информационного издания life.ru, исследователи смогли подтвердить подлинность фильма, в котором рассказывается о секретах Луны.

Некоторые исследователи полагают, что американская программа «Аполлон» вовсе не была завершена в начале 70-х, а все еще продолжается по указу властей США. Американцы якобы совершили секретные экспедиции на Луну, где наткнулись на останки древнего города, инопланетный звездолет и даже криокамеры пришельцев.

Конспирологи уверены, что лунная миссия «Аполлон-20» предназначалась для изучения сигарообразного инопланетного корабля, обнаруженного на лунной поверхности, поведал Уильям Рутледж – астронавт, якобы участвующий в миссиях программы «Аполлон». По его словам, исследователи наткнулись на поверхности Луны на руины странных построек и огромный инопланетный звездолет, покрытый толстым слоем лунной пыли. Ученые NASA предположили, что кораблю и развалинам много миллионов лет. Отсутствие атмосферы на естественном спутнике Земли позволяет практически вечно хранить различные артефакты.

Рутледж также рассказал, что астронавты миссии «Аполлон-20» якобы смогли проникнуть в звездолет, где обнаружили тела пришельцев. Также ими были обнаружены капсулы, похожие на криокамеры, которые, скорее всего, использовались для продолжительных межпланетных путешествий. Тело мужчины-пришельца превратилось в мумию, а тело женщины прекрасно сохранилось. Оно было подключено к системам корабля и покрыто неизвестным веществом, похожим на парафин. Астронавты еще больше удивились, когда увидели на руках женщины по шесть пальцев (что, конечно, встречается и среди людей), а в остальном она была похожа на обычную землянку.

Также сообщается, что NASA, предположительно, могло заполучить некоторые инопланетные технологии, чтобы использовать их в своих проектах по освоению космоса.