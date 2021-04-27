 

США вернутся к устаревшим технологиям для нанесения ядерных ударов

27.04.2021, 7:50, Разное
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Американские военные опасаются, что система GPS может оказаться слабым звеном в случае нанесения ядерного удара по “потенциальным противникам”, среди которых называются Россия и Китай.

Как сообщает журнал Popular Mechanics, для “плана Б” специалисты решили вернуться к навигации по звездам. Предполагается, что усовершенствованную систему астронавигации получит перспективный бомбардировщик B-21 Raider.

– На протяжении веков, используя секстант, моряк мог отмечать местоположение корабля, производя вычисления для определения положения звезды относительно горизонта. Сейчас высокотехнологичная версия этой морской традиции возвращается в практику, — говорится в материале.

Эксперты отмечают “хрупкость” технологии GPS и говорят о том, что звезды едва ли удастся взломать.

Астронавигация все еще используется, но GPS во многом вытеснил технологию из-за своей точности и дешевизны. Однако его зависимость от качественного спутникового сигнала способна спутать карты, о чем хорошо осведомлены и вероятные противники.

Российские военные смогут создавать районы максимальной защиты, полностью недоступные для крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотников противника.



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