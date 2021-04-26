Ольга Бузова выпустит песню «Медалька» в честь Дня Победы

Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова, являющаяся автором таких хитов как «Мало половин» и «Водица», на своей странице в Instagram сообщила о готовящемся выпуске новой песни «Медалька», посвященной приближающемуся 76-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Мои родные, рада наконец рассказать вам о своей новой песне «Медалька», которую я выпущу совместно с мобильным оператором Билайн ????! Песня посвящена Дню Победы и нашим дорогим любимым ветеранам ???????? ????! По секрету скажу, что это танцевальный хит, который как пуля попадет в ваши сердца 9 мая! В день выхода песни я схожу в гости к ветеранам и лично исполню ее в костюме пчелы, напоминающей георгиевскую ленточку ????. Берегите и любите друг друга, Ваша Оля ❤️!», — анонсировала новую композицию артистка.

В комментариях к посту фанаты тепло приняли готовящуюся песню и пожелали Ольге «оставаться такой же доброй и понимающей». Ранее исполнительница уже выпускала песни под названиями «Мандаринка» и «Снежинка», посвященные другому празднику, Новому году. Напомним, что относительно недавно певица рассталась со своим парнем Давидом Манукяном.

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