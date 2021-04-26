Московская мэрия наймёт пенсионеров для распознавания лиц на митингах

Московские камеры видеонаблюдения не справляются с большими потоками пешеходов и митингующих на улицах города.

Из-за этого скорость распознавания лиц людей значительно уменьшилась, что может негативно сказаться на безопасности мегаполиса.

В связи с этим правительство Москвы решило создать новый Департамент поиска сомнительных личностей (ДПСЛ) для осуществления контроля за пешеходами и митингующими. Сотрудниками нового подразделения будут пенсионеры, которым правительство Москвы предоставит рабочие места в рамках программы «Московское долголетние». Особым преимуществом на зачисление в штат будут обладать бывшие консьержи и охранники, так как их глаз «намётан» на поиск сомнительных личностей.

– Труд пенсионеров стоит не так дорого, как покупка и установка нового оборудования. Москва может ещё несколько десятков лет экономить колоссальные суммы за счёт использования труда пенсионеров в области распознавания лиц, — объяснили своё решение в мэрии.

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