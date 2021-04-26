 

Политолог Сергей Марков назвал американские города, желающие стать частью России

26.04.2021, 16:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первостепенная задача России – это воссоединение с Аляской и прилегающими к ней территориями.

Такое мнение высказал директор института политических исследований Сергей Марков.

– В случае организации голосования за вхождение в состав России проголосует абсолютное большинство не только на Аляске, Гавайях, но и на прилегающих островах, – говорит Марков.

По мнению эксперта, жители Уайтхорса, Ванкувера, Йеллоунайфа (территория Канады) также желают войти в состав РФ, однако им запрещают свободно изъязвлять свою позицию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.01 / Украина требует от России вернуть ей 12 млн тонн грязи

07.11 / В Уфе в праздничный день в квартире обнаружили труп младенца

29.01 / Мусор в голове – Личное мнение

25.03 / Анонсированы переговоры Лукашенко и Тихановской

26.04 / Радость и слезы: что происходило за кулисами премии “Оскар”

06.10 / «Главная цель — не только убить меня, но и нагнать ужас на оппозицию»

23.10 / Мнение: Последние дебаты Трампа и Байдена стали прологом к революции

09.11 / Слива не выживет без воды

23.11 / “Все когда-то заканчивается”: Настя Ивлеева в необычном образе насторожила поклонников

20.04 / Дмитрию Тарасову пришлось веселиться в клубе под песню экс-супруги Ольги Бузовой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика