Политолог Сергей Марков назвал американские города, желающие стать частью России

Первостепенная задача России – это воссоединение с Аляской и прилегающими к ней территориями.

Такое мнение высказал директор института политических исследований Сергей Марков.

– В случае организации голосования за вхождение в состав России проголосует абсолютное большинство не только на Аляске, Гавайях, но и на прилегающих островах, – говорит Марков.

По мнению эксперта, жители Уайтхорса, Ванкувера, Йеллоунайфа (территория Канады) также желают войти в состав РФ, однако им запрещают свободно изъязвлять свою позицию.

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