Михаил Ефремов рассказал о жизни в тюрьме

Михаил Ефремов, признанный виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ “в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения”, отбывает наказание в исправительной колонии общего режима №4 в Белгородской области. Осужденный актер впервые прокомментировал свою жизнь в тюрьме. По словам 57-летнего артиста, жизнь в колонии “нестрашная” и к строгому распорядку дня он уже привык.

Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца, – рассказал он корреспонденту StarHit. Ефремов, как многие осужденные в этой колонии, в будние дни занят на исправительных работах, в частности, как передает издание, на швейном производстве актер по восемь часов в день вставляет замки в молнии защитных костюмов. Адвокат актера Петр Хархорин тоже поделился со СМИ своими наблюдениями за своим подопечным.

У меня сложилось впечатление, что такой уклад жизни ему вполне нравится, он приемлемый. Со стороны могу сказать следующее: я видел Ефремова в самом начале, в сентябре в СИЗО, когда принял дело после приговора. Тогда и сейчас — это два разных человека. Выглядит он гораздо лучше, несравнимо. Во-первых, не пьет, во-вторых, диетическое питание. Кормят там нормально, поэтому не похудел, не осунулся. Все, конечно, сложно, но Михаил понимает, что это отчасти и положительный поворот,

– сказал адвокат артиста. В свободное от работы время осужденный Михаил Ефремов принимает участие в различных мероприятиях колонии. Чаще всего Михаил Олегович занимает позицию наблюдателя – болельщика или зрителя.

Всевозможные мероприятия в колонии, на которых я могу присутствовать в качестве зрителя или болельщика – мне это доставляет удовольствие. Проводятся, в том числе, футбольные матчи. Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы, – рассказал Ефремов. Актер признался, что не теряет оптимизма, ждет смягчения приговора и в целом психологически чувствует себя “со знаком плюс”, а вот физическое состояние “среднее”.

Адвокат Михаила Олеговича ранее заявил СМИ, что его подопечного при необходимости освобождают от работ.

Медчасть в колонии прекрасная, врачи хорошие, относятся очень внимательно. При малейшем недомогании Михаилу дают освобождение от работы, хотя он порой и противится — ему важно быть среди людей, в социуме, – сказал адвокат.

Ефремов также рассказал, как прошла долгожданная встреча с женой, которая состоялась в середине апреля. До этого момента Михаил Олегович не видел близких с ноября 2020. Свиданиям не препятствовали власти, основная причина, по которой не пускали родных к заключенными – пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения.

Встреча прошла прекрасно, разлада в семье у нас никакого нет, – сказал Михаил Олегович.

Напомним, 8 июня в 21:44 у дома номер 3 на Смоленской площади произошла авария с участием Михаила Ефремова. Его автомобиль на полной скорости пересек сплошную и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с фургоном “Лада”. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, скончался от полученных травм и обильной кровопотери следующим утром в НИИ имени Склифосовского. На Ефремова завели уголовное дело.

Практически все лето актер находился под домашним арестом, был неоднократно вызван на допрос, записывал видеообращение, в котором рассказывал о произошедшем, но после в суде признать свою вину отказался. Ефремов несколько раз менял свою позицию по последнему вопросу и лишь 3 сентября окончательно сознался. А 9 сентября ему зачитали обвинительный приговор. Помимо 8 лет колонии общего режима, актера также обязали выплатить 800 тысяч рублей штрафа в пользу старшего сына Сергея Захарова. Позже срок уменьшили на полгода, а теперь авокат добивается еще смячения приговора, кассационную жалобу Петр Хархорин собирается подать после майских праздников.