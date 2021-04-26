Турция признала геноцид коренных народов США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о признании Турцией геноцида коренных народов Америки.

В обращении, адресованном своему американскому коллеге Джозефу Байдену, он отмечает насильственное переселение племён в резервации, где они живут и по сей день, а также подчёркивает «многовековую боль турецкого народа».

– Каждый год мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время геноцида коренных народов Америки в колониальную эпоху, и вновь обязуемся не допустить повторения подобных злодеяний. Турция считает недопустимым умалчивать такое античеловеческое преступление более 500 лет и считает, что действия Соединённых Штатов должны быть осуждены в ООН, – заявил Эрдоган.

Кроме того, президент Турции объявил об открытии в стране официального представительства движения Black Lives Matter и заявил о моральной поддержке активистов в борьбе за права темнокожего населения.

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