 

Минпросвещения объявило об отмене выходных для школьников на майские праздники

26.04.2021, 13:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство просвещения утвердило график работы школ в мае 2021 года – учреждения среднего образования будут работать с 4 по 7 мая в обычном режиме.

Учащиеся смогут отдохнуть c 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

В ведомстве отметили, что решение об учебных днях было принято ранее с целью наверстать пропущенные уроки из-за пандемии коронавируса.

– Потеря этих четырёх учебных дней накануне экзаменов может пагубно сказаться на подготовке выпускников. У нас и так в этом году всё было непросто из-за пандемии, ограничений и дистанционного обучения. Поэтому мы приняли решение в эти числа проводить занятия в соответствии с утверждённым расписанием. Указ о длинных каникулах в мае на школьников не распространяется, а учителя получал выплаты по двойному тарифу, – заявили в пресс-службе Минпросвета.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.01 / Швейцарская Ривьера: жить как Байрон, Набоков и Шанель

01.10 / Беременная Наталья Подольская рассекретила свой вес

15.12 / Ученые предрекли США разрушительный «мегашторм»

20.01 / Суд по иску Пригожина к Навальному и Милову состоятся в конце февраля

05.02 / IPhone SE3 внешне станет копией бестселлера iPhone 11

22.02 / Мнение: О дважды выигранном невероятном пари

25.09 / «Хочу убрать диабет» – Максим Фадеев продолжит худеть

16.10 / Мнение: Почему поляки нападают на украинцев в Польше

24.06 / Учёные назвали главный фактор сердечно-сосудистых заболеваний

28.10 / Пашаев в юбке – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика