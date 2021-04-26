Минпросвещения объявило об отмене выходных для школьников на майские праздники

Министерство просвещения утвердило график работы школ в мае 2021 года – учреждения среднего образования будут работать с 4 по 7 мая в обычном режиме.

Учащиеся смогут отдохнуть c 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

В ведомстве отметили, что решение об учебных днях было принято ранее с целью наверстать пропущенные уроки из-за пандемии коронавируса.

– Потеря этих четырёх учебных дней накануне экзаменов может пагубно сказаться на подготовке выпускников. У нас и так в этом году всё было непросто из-за пандемии, ограничений и дистанционного обучения. Поэтому мы приняли решение в эти числа проводить занятия в соответствии с утверждённым расписанием. Указ о длинных каникулах в мае на школьников не распространяется, а учителя получал выплаты по двойному тарифу, – заявили в пресс-службе Минпросвета.

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