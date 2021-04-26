МОТ: о смене имиджа, новой музыке и талантах трехлетнего сына

Матвей, недавно у вас состоялся большой концерт в Барвихе. Как все прошло?

Когда думали над программой, мы решили окунуться в 20-30-е годы Бирмингема и сериала “Острые Козырьки”, максимально воссоздать ту эстетику. Отшили костюмы для всех участников, находившихся на сцене, арендовали настоящие автоматы Томпсона, поставили на сцене автомобиль 1929 года выпуска. Отпечатали специальные выпуски газет, в которых указали всех участников концерта, тексты песен, трек лист и максимально стилизовали под то время, чтобы люди, пришедшие на концерт, максимально прочувствовали эстетику тех лет. Судя по положительным откликам зрителей после концерта, у нас получилось!

А как вы считаете, после сложного 2020 года люди уже готовы к массовым мероприятиям?

Все соскучились по концертам – и зрители, и артисты. Яркое тому подтверждение – у нас был полный зал.

Матвей с женой Марией

Чем вы занимались во время пандемии? Продуктивно провели это время?

Многие коллеги во время пандемии написали один, два, десять альбомов. (Смеется.) Но я не отношусь к этой категории людей. Я максимально позволил себе выдохнуть, насладиться пребыванием дома, с семьей, занимался ребенком, получал кайф от этого, наблюдал за тем, как меняются его предпочтения в музыке, еде, играх… Сначала было тяжко осознавать, что нет концертов, жизнь как-то резко и неожиданно поменялась, но потом втянулся и стал получать от этого удовольствие.

Вы сменили имидж. Почему?

Все течет, все меняется. Неинтересно делать одно и то же, стоять на месте. Никогда не загонял себя в жанровые рамки, всегда экспериментировал. В прошлом году вышел альбом “Парабола”, где превалировали жанры Disco Funk, Blues, Jazz. Сейчас хочется попробовать сделать музыку потяжелее, поэтому изменился и имидж – под стать музыкальным пристрастиям. Первая ласточка уже прилетела, это наш совместный трек с Jony. Несмотря на лиричность, душевность композиции, там присутствуют тяжелые роковые гитары. Так же мы внедрили в программу концерта достаточное количество роковых отсылок. И те знакомые, друзья, которые были на концерте, сказали: “Чего-чего, а такого звучания мы от тебя не ожидали”. Всем очень понравилось, поэтому будем продолжать экспериментировать и развиваться во всех направлениях.

Ваша жена Мария Мельникова тоже недавно начала карьеру певицы. Как вы к этому относитесь?

Да, и выступает под именем MeMaria. Мне безумно приятно, что спустя 7 лет отношений моя жена еще хочет и так эффектно может удивлять меня. Ее первая песня Mi Querido была сделана в секрете от меня, это был сюрприз. Я не ожидал, что получится настолько уверенно, качественно не только песня, но и клип. Сейчас ей интересно этим заниматься, куда это приведет – непонятно. Она не планирует давать концерты и выступать, просто делает для себя, для души. А я, конечно, поддерживаю все ее музыкальные и творческие начинания.

С женой и сыном

А как дела у вашего сына?

Отлично. В 3 года пошел в детский сад, пока что нравится. В целом растет Соломоша озорным и любознательным мальчуганом. Безумный фанат всех видов транспорта и иностранных языков. В 3 года человек знает, как будет пожарная машина или бетономешалка на русском, английском, французском и испанском языках!