 

Роспотребнадзор разрешил продажу алкоголя на майские праздники в Якутии и Бурятии

26.04.2021, 9:10, Разное
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Роспотребнадзор сообщил о послаблении антиалкогольных мер, ранее введённых на майские праздники.

Ограничения на реализацию спиртного будут сняты в двух субъектах федерации – Республике Саха (Якутия) и Республике Бурятия.

В ведомстве пояснили, что Якутия является самым благополучным регионом страны по статистике распространения новой коронавирусной инфекции (в республике зафиксированы единичные случаи заражения), кроме того, водка служит незаменимым сырьём для проведения шаманских ритуалов. Бурятия попросила Роспотребнадзор снять ограничения, чтобы привлечь туристов на длинные выходные.

– Поскольку ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионах разная не имеет смысла мести всех под одну гребёнку. Два отдалённых региона страны – Якутия и Бурятия получили определённые снисхождения, в частности, мы предоставили им право не соблюдать ограничения на продажу алкоголя на майские выходные. В Якутии на сегодня ситуация благополучная, кроме того, большинство её жителей – кочевники, поэтому их контакты весьма ограничены. В то же время это холодный регион и спиртное служит там и средством для согрева, и для медицинских манипуляций. Она активно используется шаманами для проведения ритуалов. Мы же не можем определить, кто шаман, а кто нет. Поэтому ограничения сняты. По поводу Бурятии к нам обращались из Ростуризма. Пусть люди проведут эти майские дни на Байкале, – пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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