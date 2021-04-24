 

В России уменьшат размер презервативов, чтобы избежать роста цен

24.04.2021, 17:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рост цен на сырье и грузоперевозки, а также санкции и колебания курсов валют по оценкам экспертов могут привести к тому, что цены на контрацептивы в России подскочат на 10%, начиная уже со следующего месяца, что обещает пасть тяжёлой ношей на кошельки Россиян.

Чтобы избежать «кондомного кризиса» и причинения россиянам излишнего дискомфорта, основные импортёры презервативов в Россию, а также отечественные производители пришли к решению уменьшить объём изделий на 10-15% .

– Наши специалисты долго думали над решением вопроса сохранения цен, прорабатывали различные стратегии – уменьшение защитного слоя, экономия на смазке, использование вторсырья и даже разработка многоразовых, но после долгих споров мы пришли к этому решению, как к наименее болезненному. К тому же российские производители уже прибегали к такому решению, так что россияне, надеемся, отнесутся с пониманием, – дал комментарий СМИ официальный представитель компании «Гусарские» Павел Пряников.

В случае продолжения экономических трудностей размеры презервативов будут продолжать уменьшаться, однако не ниже чем на 30% от нормы – такую директиву установил Роспотребнадзор. Впрочем, все желающие всегда смогут купить контрацептивы «дореформенного» размера за дополнительную плату.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.02 / Принцесса Люксембурга Тесси объявила о беременности после выкидыша и развода

28.09 / Ученые назвали медитацию, которая делает людей счастливее

30.09 / Медики: Кожа взрослого может регенерировать без шрамов

29.06 / Мнение: Технология создания экспозиции

04.03 / Мнение: Лучшая операция после второй мировой войны

03.01 / В Москве расширили список категорий горожан с доступом к вакцине от коронавируса

26.02 / Штрафы, защита детей и данных: что изменится для россиян с 1 марта

11.03 / Аня Чиповская о фильме “Кто-нибудь видел мою девчонку?”, роли мечты и любимом виде отдыха

12.10 / Леонов из «Папиных дочек» одобрил роман Прилучного и Карпович

11.03 / «Секретный канал» между США и Россией в Вене по Сирии: военное взаимопонимание, политические разочарования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика