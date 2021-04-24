В России уменьшат размер презервативов, чтобы избежать роста цен

Рост цен на сырье и грузоперевозки, а также санкции и колебания курсов валют по оценкам экспертов могут привести к тому, что цены на контрацептивы в России подскочат на 10%, начиная уже со следующего месяца, что обещает пасть тяжёлой ношей на кошельки Россиян.

Чтобы избежать «кондомного кризиса» и причинения россиянам излишнего дискомфорта, основные импортёры презервативов в Россию, а также отечественные производители пришли к решению уменьшить объём изделий на 10-15% .

– Наши специалисты долго думали над решением вопроса сохранения цен, прорабатывали различные стратегии – уменьшение защитного слоя, экономия на смазке, использование вторсырья и даже разработка многоразовых, но после долгих споров мы пришли к этому решению, как к наименее болезненному. К тому же российские производители уже прибегали к такому решению, так что россияне, надеемся, отнесутся с пониманием, – дал комментарий СМИ официальный представитель компании «Гусарские» Павел Пряников.

В случае продолжения экономических трудностей размеры презервативов будут продолжать уменьшаться, однако не ниже чем на 30% от нормы – такую директиву установил Роспотребнадзор. Впрочем, все желающие всегда смогут купить контрацептивы «дореформенного» размера за дополнительную плату.

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