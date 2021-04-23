Скандалы: Оксфордское образование не спасает от российских мошенников
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Как московские банковские «телефонисты» обокрали правнука Леонида Брежнева на 230 тысяч рублей
Правнук генерального секретаря ЦК КПСС, лидера советского государства Леонида Ильича Брежнева пострадал от мошенников в Москве. У него похитили более 230 тыс рублей. Не так давно появилась надежда на раскрытие преступления. Как стало известно «МК», 36-летний потомок политика стал жертвой банковских аферистов. 18 декабря прошлого года на сотовый телефон Дмитрия Андреевича позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка, в котором у правнука Брежнева открыт счет. Незнакомец заявил, что по карте происходят подозрительные операции и чтобы защитить наличность, необходимо перевести деньги на другой счет. Номер этого счета Дмитрию Андреевичу скинули в вотсапе. Родственник советского лидера, хотя и был начитан подобных историй в интернете, но лично с подобным мошенничеством не сталкивался, поэтому поверил услышанному. Ни секунды не размышляя, он перевел всю наличность — 231 тыс руб, которая была на счету. А позже, связавшись с банком, понял, что столкнулся с обманом.
Потомок политика написал заявление в Селятинский отдел полиции, так как проживает в Наро-Фоминском районе Подмосковья.. Местные полицейские с порога огорчили, что подобных махинаций миллионы и найти финансовых злодеев не получится. Тем не менее, в середине февраля по просьбе полицейских правнук донес выписки с банковских счетов, как доказательство. По сей день с пострадавшим не связывались.
Однако на днях материалы передали в ОМВД России по району Тверской — по месту прописки родственника Брежнева. Московские следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Дмитрий Андреевич ждет звонка полицейских, хотя отчаялся вернуть деньги. Он называет произошедшее жизненным уроком. Банк, кстати, выплатил страховку — 60 тыс руб.
Дмитрий Брежнев в свое время закончил учебное заведение в Оксфорде, какое-то время работал в Лондоне.
Сергей Борисов
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