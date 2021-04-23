Скандалы: Оксфордское образование не спасает от российских мошенников

Как московские банковские «телефонисты» обокрали правнука Леонида Брежнева на 230 тысяч рублей

Правнук генерального секретаря ЦК КПСС, лидера советского государства Леонида Ильича Брежнева пострадал от мошенников в Москве. У него похитили более 230 тыс рублей. Не так давно появилась надежда на раскрытие преступления. Как стало известно «МК», 36-летний потомок политика стал жертвой банковских аферистов. 18 декабря прошлого года на сотовый телефон Дмитрия Андреевича позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка, в котором у правнука Брежнева открыт счет. Незнакомец заявил, что по карте происходят подозрительные операции и чтобы защитить наличность, необходимо перевести деньги на другой счет. Номер этого счета Дмитрию Андреевичу скинули в вотсапе. Родственник советского лидера, хотя и был начитан подобных историй в интернете, но лично с подобным мошенничеством не сталкивался, поэтому поверил услышанному. Ни секунды не размышляя, он перевел всю наличность — 231 тыс руб, которая была на счету. А позже, связавшись с банком, понял, что столкнулся с обманом.

Потомок политика написал заявление в Селятинский отдел полиции, так как проживает в Наро-Фоминском районе Подмосковья.. Местные полицейские с порога огорчили, что подобных махинаций миллионы и найти финансовых злодеев не получится. Тем не менее, в середине февраля по просьбе полицейских правнук донес выписки с банковских счетов, как доказательство. По сей день с пострадавшим не связывались.

Однако на днях материалы передали в ОМВД России по району Тверской — по месту прописки родственника Брежнева. Московские следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Дмитрий Андреевич ждет звонка полицейских, хотя отчаялся вернуть деньги. Он называет произошедшее жизненным уроком. Банк, кстати, выплатил страховку — 60 тыс руб.

Дмитрий Брежнев в свое время закончил учебное заведение в Оксфорде, какое-то время работал в Лондоне.

Сергей Борисов