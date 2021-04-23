Марк Энтони, Ленни Кравиц или Джош Дюамель: с кем у Дженнифер Лопес новый роман

Несколько дней назад Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о разрыве, но так и не назвали причину расставания, тем самым открыв настоящий ящик Пандоры. Поклонники и СМИ гадают, почему же актриса и спортсмен разошлись после четырех лет отношений, и с кто теперь займет место в сердце одной из самых ярких звезд мирового шоу-бизнеса.

Так, накануне инсайдеры сообщили, что Джей Ло после расставания с женихом нашла утешение и поддержку у своего бывшего мужа – Марка Энтони.

У Дженнифер и Марка прекрасные отношения. Ей очень приятно, когда он был рядом, в то время как ей приходится работать за границей, — рассказал источник изданию People.

Джей Ло и Марк Энтони, 2019 год

Дженнифер и Марк действительно в хороших отношениях. Их связывает многолетняя дружба и забота об общих детях – 13-летних двойняшках Максимиллиане и Эмме. Знаменитости связали себя узами брака в июне 2004 года, а в июле 2011-го объявили о намерении развестись. Официально все было оформлено 16 июня 2014 года. И лишь в 2015-м певица смогла прокомментировать свое состояние и призналась, что она стала инициатором развода.

Я никогда не думала о разводе. Моей мечтой было жить вместе с ним до конца своих дней. Когда ты замужем, ты никогда не хочешь разбивать семью. В то время мне казалось, что я не найду в себе силы просыпаться по утрам. Раньше я не знала о такой боли. Надежды и мечты – все это разбивается на кусочки, тебе кажется, что ты умираешь, – говорила звезда.

Отношения с Алексом были не столь продолжительны – всего четыре года. Два года назад влюбленные отпраздновали помолвку, но свадьбы так и не случилось. Во время карантина появились слухи, что пара начала ходить к психотерапевту. И хотя в марте папарацци даже удалось сфотографировать их за поцелуями, им так и не удалось сохранить отношения. По данным TMZ, напряжение в отношениях пары появилось после слухов о связи Родригеса с 30-летней звездой реалити-шоу “Южное очарование” (Southern Charm) Мэдисон ЛеКрой. Девушка призналась, что “общалась со спортсменом по FaceTime, но лично они не виделись и физически он с ней не изменял Дженнифер”.

Тем не менее, друг Лопес на этой неделе заявил, что “была измена или нет – не имеет значения”, и что именно Дженнифер стала инициатором разрыва, потеряв к жениху доверие.

Она настояла на разрыве. Джей Ло не может ему доверять. Было слишком много нерешенных проблем. Была измена или нет, не имеет значения. Она не потерпит чувства страха, что это может произойти, витающего в воздухе между ними. Она была довольно несчастной и не думала, что в ее интересах оставаться с Алексом, – сказал друг Лопес.

Мэдисон ЛеКрой

Тем временем, завершились съемки нового фильма с учатием Дженнифер Лопес в Доминиканской республике. Ее партнерами по картине стали Джош Дюамель и Ленни Кравиц. По случаю окончания процесса, Джей Ло опубликовала фото с актерами в своем Instagram.

И это конец!.. Спасибо лучшему актерскому составу и команде, – написала звезда. Публикация в сети стала поводом для новых слухов. Во-первых, вспомнили, что Дженнифер и Ленни старинные друзья, которым не раз приписывали романтические отношения. А во-вторых, поклонники сделали сделали предположение, что настоящая причина разрыва с Родригесом – это новая любовь Дженн и имя ее – Джош Дюамель.

Джей Ло, Ленни Кравиц и Джош Дюамель