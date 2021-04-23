 

Минюст запретил «Медузе» публиковать новости о России

23.04.2021, 15:41, Разное
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Министерство юстиции издало постановление, вводящее запрет для иностранного агента «Медуза» публиковать материалы о социально-экономическом положении и политической ситуации в Российской Федерации.

Принимая такое решение, в ведомстве отметили, что интернет-издание всегда подаёт информацию о событиях в России в субъективном, резко негативном ключе.

– Интернет-издание «Медуза» зарегистрировано в Латвии, но пишет почему-то в основном о событиях в России, что является странным. Отметим, что российские издания и телеканалы практически не уделяют времени Латвии, Литве, Украине и другим странам, кроме случаев, когда события затрагивают Россию и российских граждан. После признания СМИ иноагентом мы не видим смысла появления материалов о России, несогласованных с Роскомнадзором, – отметили в Минюсте.

В ведомстве направили уведомление в Роскомнадзор с требованием активно мониторить все материалы, опубликованные на сайте «Медуза», на предмет соответствия с вступившим в силу постановлением и оперативно удалять их. Если латвийское СМИ не будет исполнять требования надзорного органа в Минюсте пообещали ограничить доступ к веб-ресурсу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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