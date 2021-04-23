Более 200 россиян пикетировали МИД с требованием выслать их в Чехию вместо дипломатов

Более 200 человек собрались у здания МИД России.

Они озвучили требование не высылать из страны дипломатов и даже готовы пожертвовать собой и покинуть пределы РФ вместо них, в том числе, без права вернуться.

– Мы обеспокоены действиями чешской стороны и верим, что никакие Петров, Боширов, Мишкин, Чепига, Попа и другие непричастны к взрывам на их складах, но мы хотим, чтобы за действия чешского руководство не расплачивались их дипломаты. В нашем посольстве работают добрые и отзывчивые люди, наши братья – славяне, но поскольку МИД не может себе позволить оставить без наказания такое поведение, мы предлагаем компромисс – выслать в Чехию нас – граждан России, мы готовы даже не возвращаться, если это очень нужно Родине, – заявила одна из участниц акции.

При попытке передачи в министерство соответствующего заявления к пикетирующим подошли представители ОМОНа и в автозаках доставили их в отделения полиции. На участников несогласованного мероприятия заведены дела об административном правонарушении. В ходе рассмотрения каждый получит 15 суток ареста.

– Стыдно за таких соотечественников. Заступаться за людей, считающих нас – россиян, людьми второго сорта – достойно порицания. Не исключено, что эти 200 человек темны и не осведомлены, как обстоят дела в странах ЕС. Я была во многих странах мира, и могу уверенно заявить, что Россия – лучшая страна. Смотрите, даже чехи и посол США не хотели её покидать, – прокомментировал итоги митинга официальный представитель МИД Мария Захарова.

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