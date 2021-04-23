В Рыбинске почтут память жертв радиационных катастроф

23.04.2021, 15:15, Объявления

Теги: История, Общество, Происшествия

26 апреля в Рыбинске состоится возложение цветов к памятнику жертвам радиационных катастроф.

Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны подразделений особого риска, их семьи встретятся, чтобы отметить 35-летие трагической даты. Начало мероприятия в 10:30.

В ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС участвовали 334 рыбинца. Они с честью выдержали испытание. Почти все награждены грамотами командования войсковых частей и бригад, благодарственными письмами по месту работы, 18 человек отмечены орденами и медалями Российской Федерации, из них 10 человек – орденом Мужества, восемь человек – медалью «За спасение погибавших».

В преддверии памятной даты члены рыбинской общественной организации «Союз- Чернобыль» проводят уроки мужества в образовательных учреждениях города, отметили в пресс-службе администрации Рыбинска.

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Взрывы, прогремевшие в четвертом блоке Чернобыльской АЭС в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года, и последовавший за ними пожар привели к выбросу в атмосферу огромного количества радиоактивных материалов.

Что стало причиной трагедии — вопрос, который по сей день волнует многих. Согласно официальной версии, виновники аварии — персонал и конструкторы РБМК, допустившие непростительные ошибки.

Ветру, ставшему «палачом Планеты», хватило нескольких дней, чтобы разнести ядерный пепел на города и села Украины, России, Белоруссии. Не остались в стороне и страны Скандинавии, Северной Африки, значительная часть балканских государств. Четыреста Хиросим — таков, по мнению современных ученых, был объем выброса и радиоактивного загрязнения близлежащих территорий.

Не владея «полной картиной» случившегося, Михаил Горбачев только 14 мая выступил по телевидению с обращением, в котором изложил истинные масштабы трагедии. Впервые из уст генсека КПСС прозвучала и информация о количестве пострадавших.

По официальным данным, после катастрофы на ЧАЭС воздействию радиации подверглись около 8,5 млн человек, из которых 2 млн — дети, более 400 тыс. стали вынужденными переселенцами.

Летом 1987 года состоялся суд над руководителями станции, которых обвинили в халатности и нарушении должностных инструкций. Десять лет колонии — таков был приговор, вынесенный судьей директору ЧАЭС, главному инженеру и его заместителю. Остальные причастные получили меньшие сроки. Затем материалы дела и сведения об аварии были засекречены.

Разрушение четвертого блока ЧАЭС остановило работу всей электростанции. Ликвидаторы (пожарные, сотрудники правоохранительных органов, солдаты, врачи — около 600 тыс. человек) приступили к обработке аварийной зоны. Всего с вертолетов было распылено около 11,5 тыс. тонн жидких и сухих веществ.

В мае 1986 года Правительственной комиссией было принято решение «законсервировать» четвертый блок станции с целью предотвращения «расползания» радиации. Бетонный саркофаг (или объект «Укрытие»), над которым почти полгода круглосуточно, вахтами работали десять тысяч человек, в декабре 1986 года накрыл поврежденный энергоблок.

Отметим, срок службы «Укрытия» был рассчитан до 2006 года. Чтобы не допустить повторения случившегося, спустя десять лет страны G7 единогласно заключили, что необходимо возвести новое сооружение-защиту, которое накрыло бы устаревший «саркофаг». «Новый безопасный конфайнмент» — арка, которая должна будет обеспечить изоляцию «Укрытия», в настоящее время находится на стадии апробации.

Чернобыльская катастрофа — одна из самых тяжелых техногенных аварийя в истории человечества. Сегодня практически везде, кроме самых загрязненных территорий, уровень радиации соответствует норме. Воздействие на флору и фауну было отмечено только в пределах ЧАЭС.

В настоящее время природа в зоне отчуждения полностью ожила. В лесах вокруг Припяти можно встретить лосей, волков, лисиц, кабанов.