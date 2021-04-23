 

Турция передаст Украине купленный у России комплекс С-400

23.04.2021, 8:58, Разное
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Турция передаст в лизинг Украине зенитно-ракетный комплекс С-400, который в прошлом году Анкара приобрела у России.

– Это сделка не нарушает наших договорённостей с Россией и не несёт для наших московских партнёров никаких рисков – ведь С-400 это не наступательное, а оборонительное вооружение. Мы пошли на эту сделку сразу по нескольким причинам. Во-первых, покупка этого комплекса вызвало большую критику наших старых союзников, в том числе США. Во-вторых, в этом году курс турецкой лиры несколько снизился и мы были вынуждены отказаться от не самого передового вооружения, а Украина готова оплатить лизинг в долларах. Наконец, мы давно сотрудничаем с Киевом и стараемся всегда идти навстречу дружественным странам. Ещё раз повторю, это сделка не направлена против России, надеюсь, что в Москве это понимают, – заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

С-400 должен быть доставлен на территорию Украины до 1 июня 2021 года. Стоимость сделки не раскрывается, но, по оценкам экспертов, лизинг обойдётся Киеву в 50-70 миллионов долларов ежегодно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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