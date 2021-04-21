Правда о картине «Спаситель мира» раскрыта

Михаил 20.04.2021

Картина «Спаситель мира», творение талантливых рук мастера Леонардо Да Винчи и предположительно его мастеров, стала источником вдохновения для создания документального фильма. Режиссеры мирового художественного шедевра решили преподнести миру всю правду о махинациях на политическом уровне, связанных с этим шедевром. Кстати, творение художника считается наиболее дорогостоящим предметом артискусства

Премьеру документального фильма с нетерпением ждут зрители. Киношедевр будет представлен на зрительский суд на телеканале «France 5». В фильме создатели киноленты проливают свет на историю с наследником королевской династии Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, заставившего Лувр лгать. Он не захотел, чтобы общественность узнала, что он потратил почти полмиллиона долларов на копию шедевра мастера.

Фильм-расследование

Антуан Виткин, французский кинорежиссер, признается, что это фильм-расследование. Как выясняется, портрет христианского пророка стал предметом споров об авторстве и невольно оказался в центре сделок между политиками Франции и Саудовской Аравии. О нем стало известно в 2017 г., когда состоялся большой аукцион. Проводили мероприятие в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке, где в стенах аукционного заведения «Christi`s» со старейшей историей пустили с молотка портрет за 450 млн. долларов. После чего портрет занесли в число самых дорогостоящих мировых картин.

Аукцион был открытым для общественных масс: за процессом продажи наблюдало 120 тысяч человек. Трансляцию вели в режиме онлайн в соцсети «Фейсбук». По мнению экспертов этого аукционного заведения, «Спаситель мира» является величайшим открытием за последний век.

Произведения итальянского мастера – невероятно популярны, хотя кисти итальянца принадлежит меньше 20 работ, хранящихся в стенах музеев.

Впервые о подлинности полотна заговорили осенью 2018 г. Тогда Лувр Абу-Даби, созданный проектировщиком Жаном Нувелем, по неожиданным причинам отказался выставлять полотно на всеобщее обозрение. Создатель музея в Абу-Даби получил право от французского руководства Лувра называть этот проект «Лувром» на протяжении 30 лет. Все эти годы картина достоянием общественности не становилась.

До 2019 г. никто не предполагал, где хранится шедевр Да Винчи. Так продолжалось до поры, пока сервис «Artnet» не опубликовал шокирующую новость. Так общественность узнала, что «Спаситель мира», написанный полвека назад, находится на хранении на борту роскошной яхты принца Саудовской Аравии.

Согласно информации из докфильма, принц Мухаммед ибн Салман не выдавал работу Да Винчи Лувру, пока сотрудники музея не подтвердят подлинность полотна.

Неизвестный автор полотна

Далее происходило нечто невообразимое. В 2019 г. картину должны были представить на выставке, посвященной 500-летию со дня кончины Да Винчи. До этого момента эксперты решились на аналитическое исследование. Причем ученые сделали неоднозначный вывод: Леонардо да Винчи являлся одним из авторов легендарного полотна. Работу действительно написали в мастерской художника, однако к созданию ее приложили руку многие мастера. По мнению авторов фильма, музейные эксперты владельцу картины об этом сообщили и собирались открыть эти исследования общественности. Однако в последнюю минуту принц отказался показывать картину в Лувре.

Музейным работникам запретили публично комментировать авторство картины, в стенах заведения не выставлявшиеся.

Искусствоведы также провели аналитическую работу. Так, критик Бен Льюс заключил, что картину написали в мастерской итальянского художника, однако мастер полотно дорабатывал намного позднее. Печатное издание «The Guardian» упоминает мнение доктора Кармэн Бамбах, работающей историком в музее искусства «Метрополитен». Эксперт уверена: аукционный дом ошибочно приписал эту картину Леонардо да Винчи. Она считает, что «Спаситель мира» написал помощник мастера по имени Джованни Антонио Больтраффио. Учитель же только вносил небольшие корректировки. Оксфордский историк Мэтью Ландрус придерживается мнения, что картину написал другой помощник Бернардино Луини.

В документальной ленте режиссера Виткина публике представлена история полотна с 2005 года, когда в плачевном состоянии шедевр за 1 175 долларов оказался в руках арт-дилера из Нью-Йорка . Американцы отреставрировали старинное полотно, затем оно отправилось в лондонскую Национальную галерею на экспертизу, где и подтвердили подлинность. Через 2 года Дмитрий Рыболовлев, российский миллиардер, купил этот эксклюзив, выложив 127 с половиной миллионов долларов. Однако музейные сотрудники вынужденно продолжали скрывать полученные результаты исследований.

Сюжет повествует о происходящем в хранилищах французского музея после проведения аукциона «Christie’s». Как выяснилось, некоторые анонимные представители власти, работающие бок-о-бок с Эммануэлем Макроном, подтвердили некоторые условия принца Саудовской Аравии. По их словам, Мухаммед Бин Салман настаивал на демонстрации «Спасителя мира» в одном зале с картиной «Мона Лиза», причем оба шедевра художника должны были поместиться рядом. При этом сотрудники музея должны были представить экспонат как подлинную работу художника. В дело вмешался сам Эммануэль Макрон, не согласившийся с требованиями принца. По этой причине до выставочного зала картина так и не дошла.

Эта ситуация стала предметом недопонимания между дипломатами на международном уровне между Саудовской Аравией и Францией.