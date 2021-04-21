Взлом без кражи: женщина проникла в дом принца Эндрю и назвала себя его невестой

Британские и мировые СМИ последние дни особенно пристально следят за жизнью королевской семьи. В прошлую субботу подданные короны и миллионы людей из других стран следили за церемонией прощания с принцем Филиппом. В Букингемском дворце был объявлен двухнедельный траур, а все праздничные мероприятия по случаю юбилея королевы – отменены. Однако на фоне печальных событий в жизни монархов произошло весьма необычное происшествие.

Накануне стало известно, что жизнь сына ее Величества – 61-летнего принца Эндрю – оказалась “под угрозой”. Как сообщили британские СМИ, в понедельник днем в резиденцию герцога Йоркского, Роял-Лодж, где он с момента развода продолжает жить со своей экс-супругой Сарой Фергюсон, приезжал наряд полиции. Личная охрана принца Эндрю передала представителям правопорядка женщину, которая незаконно проникла на территорию. Обвинение нарушительнице не предъявили – вместо этого 44-летнюю гражданку Испании отправили на психологическую экспертизу.

По словам полицейских, неизвестная прилетела в Лондон в день похорон принца Филиппа, 17 апреля. На следующий день она подъехала к воротам резиденции на такси. Женщина была довольно элегантно одета, как утверждают представители охраны дворца, и поэтому не вызвала подозрений. Женщина заявила, что она близкая подруга принца и что у нее с ним назначен обед, после чего потребовала показать ей дорогу до резиденции. Побродив двадцать минут по парку, что позже выяснится из записей камер видеонаблюдения, незнакомка беспрепятственно зашла в дом. После того как дама заявила, что ее зовут Ирэн Виндзор и она является невестой принца Эндрю, охранники задержали ее до приезда полиции.

Королева Елизавета II и принц Эндрю

Впрочем, на этом необычные новости о герцоге Йоркском не заканчиваются. Также вчера известный канадский журналист, автор не одной скандальной биографической книги из серии “Жизнь замечательных людей” (самая известная – биография Майкла Джексона “Без маски”), через прессу сделал принцу уникальное предложение. Ян Гальперин сказал, что готов заплатить сыну Елизаветы II 5 миллионов фунтов стерлингов за интервью. Правда, он хочет, чтобы принц отвечал на его вопросы на детекторе лжи. В числе тем: дружба со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном и внебрачные связи с несовершеннолетними девушками, в том числе и с Вирджинией Джуффре, которая обвинила принца в сексуальном насилии.

Я хочу дать принцу Эндрю возможность очистить свое имя. Если он пройдет полиграф, моя компания заплатит ему 5 миллионов,

– сказал Гальперин коллегам. Герцог Йоркский пока никак на это не ответил и вряд ли сделает это. Ее Величество еще в прошлом году отстранила сына от исполнения королевских обязанностей и тогда же отменила вечеринку по случаю его 60-летия. А все из-за его интервью BBC, которое только усугубило положение Эндрю в обществе.

Принц Эндрю и Джеффри Эпштейн (2011 год)