Колумбийские истребители перехватили самолет Ил-96 главного силового ведомства России

By Dylan Malyasov Apr 20, 2021

ВВС Колумбии подняли истребители Kfir для перехвата самолета Ил-96-400ВПУ с бортовым номером RA-96104, присвоенным самолету принадлежащему главному силовому ведомству России – службе безопасности, или ФСБ.

В сообщении, опубликованном поздно вечером в понедельник, ВВС Колумбии заявили, что их истребители Kfir перехватили российский самолет Ил-96 после того, как он отклонился от своей траектории полета над воздушным пространством Колумбии.

Согласно недавнему выпуску служебных новостей, Центр командования и управления поднял истребители «Кфир» на встречу с самолетом, который выполнил приказ группы перехватчиков и покинул конфликтный сектор воздушного пространства.

Истребители ВВС Колумбии приблизились к самолету нарушителя и вынудили его покинуть воздушное пространство страны.

Официальные лица Колумбии также выпустили небольшой видеоролик, на котором запечатлен момент перехвата российского самолета Ил-96-400ВПУ.

Сегодня, истребители ВВС Колумбии перехватили самолет российских ВВС IL-96, после того как тот отклонился от траектории полета над воздушным пространством Колумбии ВВС Колумбии приказали IL-96 покинуть воздушное пространство Колумбии.. #Colombia #Russia

A Colombian Air Force KFIR jet intercepted a Russian Air Force IL-96 today after it deviated from its flight path over Colombian air space, the Colombian Air Force ordered them to leave Colombian air space. #Colombia #Russia pic.twitter.com/uvfybreQ9q

