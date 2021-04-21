Колумбийские истребители перехватили самолет Ил-96 главного силового ведомства России

By Dylan Malyasov Apr 20, 2021

U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Angela Ruiz

ВВС Колумбии подняли истребители Kfir для перехвата самолета Ил-96-400ВПУ с бортовым номером RA-96104, присвоенным самолету принадлежащему главному силовому ведомству России – службе безопасности, или ФСБ.

В сообщении, опубликованном поздно вечером в понедельник, ВВС Колумбии заявили, что их истребители Kfir перехватили российский самолет Ил-96 после того, как он отклонился от своей траектории полета над воздушным пространством Колумбии.

Согласно недавнему выпуску служебных новостей, Центр командования и управления поднял истребители «Кфир» на встречу с самолетом, который выполнил приказ группы перехватчиков и покинул конфликтный сектор воздушного пространства.

Истребители ВВС Колумбии приблизились к самолету нарушителя и вынудили его покинуть воздушное пространство страны.

Официальные лица Колумбии также выпустили небольшой видеоролик, на котором запечатлен момент перехвата российского самолета Ил-96-400ВПУ.

CNW @ConflictsW ·Apr 19

Сегодня, истребители ВВС Колумбии перехватили самолет российских ВВС IL-96, после того как тот отклонился от траектории полета над воздушным пространством Колумбии ВВС Колумбии приказали IL-96 покинуть воздушное пространство Колумбии.. #Colombia #Russia

A Colombian Air Force KFIR jet intercepted a Russian Air Force IL-96 today after it deviated from its flight path over Colombian air space, the Colombian Air Force ordered them to leave Colombian air space. #Colombia #Russia pic.twitter.com/uvfybreQ9q — CNW (@ConflictsW) April 19, 2021

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CNW

@ConflictsW

·Apr 19

Заявление и видео опубликованные колумбийскими ВВС

A Colombian Air Force KFIR jet intercepted a Russian Air Force IL-96 today after it deviated from its flight path over Colombian air space, the Colombian Air Force ordered them to leave Colombian air space. #Colombia #Russia pic.twitter.com/uvfybreQ9q — CNW (@ConflictsW) April 19, 2021

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Fuerza Aérea Colombiana

@FuerzaAereaCol · Apr 19

#ComunicadoDePrensa | En relación con la incursión de una aeronave extranjera sobre territorio nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, se permite informar: https://bit.ly/3x8EePy

CNW

@ConflictsW

Replying to @ConflictsW

Так выглядел перехват на летном радаре, российский самолет поворачивает на север и покидает воздушное пространство Колумбии. Самолёт (RA-96104) является воздушным командным пунктом, принадлежащим ФСБ, он летел в Манагуа, Никарагуа. #Colombia #Russia twitter.com/ConflictsW/sta…

4:32 PM · Apr 19, 2021·Twitter for iPhone

Colombia calls out Russia for repeated airspace breach

Колумбия протестует против «неоднократных и систематических нарушений» ее воздушного пространства российскими самолетами

Published date: 20 April 2021

Колумбия протестует против «неоднократных и систематических нарушений» ее воздушного пространства российскими самолетами, что является последним по времени признаком роста напряженности на границе с Венесуэлой.

Министерство иностранных дел Колумбии вручило послу РФ в Боготе Николаю Тавдумадзе письмо с протестом против несанкционированных полетов, последний из которых произошел вчера, сообщила сегодня утром в Twitter министр иностранных дел Клаудия Блюм.

Воздушное судно, которое пересекло границу, летело из соседней Венесуэлы. Это был принадлежащий правительству РФ пассажирский самолет Ил-96 из эскадрильи самолетов, обычно используемых для перевозки VIP-персон, который, по-видимому, вчера отключил свой транспондер после выхода из воздушного пространства Колумбии (согласно данным сервиса Flightradar24).

По словам Блюм, Колумбия требует от Москвы «быстрого ответа» и гарантий, что подобные нарушения не будут повторяться.

Комментариев от МИД РФ пока не поступало.

Протест Колумбии проливает свет на эскалацию напряженности в отношениях с Венесуэлой и на более широкие трения между США и Россией. В то время как Колумбия является близким союзником США и поддерживает политическую оппозицию Венесуэлы, РФ поддерживает венесуэльское правительство президента Николаса Мадуро, на которого наложены санкции США.

Граница протяженностью более 2000 км (1243 миль) долгое время была основным местом незаконного оборота наркотиков и контрабанды нефти, продуктов питания и других товаров. В последние недели венесуэльские военные столкнулись с группировкой колумбийско-венесуэльских наркоторговцев в штате Апуре в Венесуэле, где обычно укрываются колумбийские негосударственные вооруженные структуры.

В Каракасе, в конце марта, для возобновления двусторонних отношений, побывала российская делегация во главе с заместителем премьер-министра РФ Юрием Борисовым. Обе стороны подписали 12 соглашений о сотрудничестве под эгидой совместного комитета высокого уровня, повторная встреча которого запланирована в Москве во второй половине 2021 года.

By Patricia Garip