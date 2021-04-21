Кристина Асмус отметила день рождения с друзьями бывшего мужа Гарика Харламова

Мероприятие, на которое собрались десятки звездных гостей, именинница освещала у себя сторис, и за вечер опубликовала не одно видео зажигательных танцев и тостов.

Я пропала из Instagram на пару дней не зря. Готовилась к масштабным мероприятиям. Сегодня я праздную свой день рождения, который был несколько дней назад. Будет весело, красиво, вкусно, звездно, динамично!

– пообещала виновница торжества и не обманула.

В столичный клуб поздравить актрису, звезду сериала “Интерны” и фильма “Текст” пришли близкие, друзья, коллеги Кристины. Значительную их часть составили резиденты Comedy Club и другие бывшие артисты КВН, друзья ее экс-супруга Гарика Харламова: Михаил Галустян с супругой, Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин, Марина Кравец, Надежда Сысоева. Были замечены и коллеги Кристины по актерсому цеху, ее партнеры по кино и сериалам, в том числе Александр Петров, с которым актриса снялась в скандально известном фильме Клима Шипенко “Текст”. Того самого фильма, откровенные сцены в котором называли одной из причин развода Асмус и Харламова. Также среди гостей были: Анжелика Каширина, Татьяна Мингалимова, DJ Smash, Александр Цыпкин, Анастасия Уколова, Юля Паршута и другие.

Александр Петров и Кристина Асмус Александр Цыпкин и Кристина Асмус

Здесь нет ни одного человека, которого я не хотела бы видеть или позвала для красивого списка. Я каждого из вас люблю и рада сегодня разделить этот день с вами. Спасибо вам большое! – поблагодарила актриса всех пришедших. Многие поднимали тосты за именинницу, но самый важный, по признанию самой Кристины Асмус, она услышала от своей 7-летней дочери Насти. Девочка поздравила маму лаконично и трогательно:

Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья! Я тебя люблю!

Кристина Асмус с дочерью

Бывший муж Кристины Асмус, 40-летний Гарик Харламов, не пришел на вечеринку, но поздравил экс-супругу публично в своем Instagram, опубликовав фото с псом по кличке Брюс.

Доброе утро, мир! Сразу отвечу на все возможные вопросы. Зачем очки, когда спишь? Чтобы лучше видеть сон. Собаку зовут Брюс. Сзади не штора, а огромный аккордеон. Я не держу Брюса за хвост, он вероломно засунул его мне в руку! Так же поступил и со своей жопой. Фотографирует дочь. Брюсу 7 лет. Порода Басенджи. Не продается. Хотя та еще морда продажная) Почему не бульдог? Потому что Басенджи! Сегодня др у моих сестер и бывшей жены! Ура! С 14 апреля всех! – подписал фото комик.

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов, прожив в официальном браке 7 лет, летом прошлого года объявили о расставании. С тех пор экс-супруги не давали каких-либо подробных комментариев о причинах разрыва. Они проводят время с дочерью и вместе, и по отдельности, и часто подшучивают друг над другом на своих страницах в социальных сетях, а иногда и публично. На прошлой неделе, например, Гарик назвал брак с Кристиной имитацией.

Кристина Асмус и Юля Паршута Кристина Асмус, Наталья Рудова и Ульяна Банана Кристина Асмус, Михаил и Виктория Галустян Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин