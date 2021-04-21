 

Для участия в акциях протеста россиян обяжут предоставить справку от психиатра

21.04.2021, 9:10, Разное
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Государственная дума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КОАП).

С 20 апреля 2021 года для участия в митингах, шествиях и пикетированиях граждане будут обязаны пройти освидетельствование у психиатра.

– Мы провели масштабное исследование и выяснили, что половина митингующих – это городские сумасшедшие. Многие из них уже стоят на учёте в психоневрологических диспансерах, а некоторые даже периодически направляют на стационарное лечение. Проблема в том, что своей бурной деятельностью они вовлекают в подобные акции здоровых граждан, поэтому мы приняли решение, что каждый митингующий будет обязан иметь при себе заключение психиатра о полной психической вменяемости. Учитывая, что человеческая психика может быть весьма нестабильна, то подобные справки будут действовать только 3 месяца, а дальше гражданину будет необходимо повторно пройти освидетельствование. Чтобы избежать коррупционных рисков эти документы будут выдавать только ведомственные медицинские учреждения и ограниченный список аккредитованных организаций, – заявила автор инициативы Ирина Яровая.

За участие в акции протеста без заключения психиатра гражданам будет грозить штраф до 50 тысяч рублей или административный арест до 10 суток. В случае, если мероприятие не было согласовано властями, то штраф составит от 100 до 300 тысяч рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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