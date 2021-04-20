Feduk и Александра Новикова о первом свидании, карантине и знакомстве с родителями

29-летний артист Feduk (настоящее имя которого Федор Инсаров) и 30-летняя фудблогер и предприниматель Александра Новикова впервые с начала своего романа, который длится уже два с половиной года, дали большое интервью о своих отношениях. Влюбленные рассказали историю своего знакомства – хотя их поклонники уже слышали ее в эфире “Вечернего Урганта”. Сейчас же соавтор хита “Розовое вино” рассказал свои впечатления о первой встрече со своей будущей девушкой:

Я просто встретил человека, грубо говоря, на улице. И в этом была, конечно, своя суперромантика. Я не помню, в чем Саша была – в чем-то коричневом, вельветовом, по-моему. А вот что хорошо помню, так это невероятно чистую красоту. У большинства девушек сейчас есть определенный тип, одну сложно отличить от другой, а здесь я встретил что-то из юности в лагере “Левково”. А еще она говорила на английском. Выглядела не как все, но в натуральном смысле – без рогов и пирсингов.

Александра же вспомнила, каким было их первое свидание на следующий день после знакомства в кофейне:

Не могу сказать, что разговор клеился, – наверное, оба волновались. Но при этом мне точно не хотелось куда-то сбежать, – сказала она в беседе с главным редактором журнада Tatler Арианом Романовским.

По словам девушки, ее отец, ресторатор Аркадий Новиков, сначала скептически отнесся к избраннику дочери, но после знакомства с ним изменил свое мнение. Федор вспоминает, что ужасно волновался перед знакомством с родителями любимой, но сказал сам себе, что нужно просто быть самим собой.

У Феди мягкая и любящая семья: мама, папа, Федин брат и его жена. Они очень много времени проводят вместе. То, как он относится к своим родителям, – это вообще фантастика. Мы, кстати, другие. Вспыльчивые, все сразу друг другу высказываем. И я думаю, это тоже прекрасно – просто иначе. Я с родителями общаюсь на равных. Федя – с почетом,

– описала их с Федором общение со своими родителями. Также влюбленные вспомнили, как провели вместе карантин весной прошлой года. В отличие от многих, они не изолировались друг о друга, а наоборот, собрались семьями на даче у Новиковых, а собак выгуливали по очереди.

Мы оба работали: Федя в комнате записывался (музыку), закрыв все шторы, а я либо готовила, либо занималась спортом, либо сидела на звонках по работе. Встречались по вечерам, как обычно. Успевали даже соскучиться, никто никому не надоедал. Когда локдаун закончился, было немножко страшно,

– рассказала Александра.

Александра Новикова и Feduk (Федор Инсаров)

Напомним, о романе пары стало известно осенью 2018-го, а их светский дебют состоялся весной 2019-го. В начале июля прошлого года Александра и Федор пришли на шоу “Вечерний Ургант” и впервые раскрыли Ивану подробности своего романа. Оказалось, общие друзья или тусовка ни при чем – все решил счастливый случай.

Мы познакомились в магазине, я выбирала брату подарок, и он (Feduk – прим. ред.) украл мой подарок практически,

– рассказала в эфире Александра. У Федора была своя версия знакомства. Он просто “услышал девушку, которая говорит на английском языке”. Саша была уверена, что он все специально подстроил с майкой, но Федя это опроверг – “ему эта майка просто понравилась”. К тому же, в отличие от Саши, которая узнала артиста, Feduk не сразу понял, с кем его свела судьба:

Я не знал в тот момент, кто такая Саша. Даже не поздоровался с ней. Ну и я потом спросил у кассира, кто эта прекрасная девушка, и в итоге просто узнал, как ее зовут и ее фамилию, и вписал их в Instagram.

В прошлом августе влюбленные познакомили друг друга со своими родителями и даже провели совместный отпуск на Сардинии.