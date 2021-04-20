Евгений Стычкин и Ольга Сутулова впервые вышли в свет после рождения сына

Вчера в Москве презентовали новую стриминговую платформу – онлайн-кинотеатр KION. Познакомиться с новинкой среди прочих пришли молодые родители – 46-летний Евгений Стычкин и 40-летняя Ольга Сутулова. Это первое появление на публике актерской четы, у которой 13 октября прошлого года родился первый общий ребенок. Для Ольги малыш стал первенцем, а для Евгения – уже пятым ребенком.

Для выхода супруги выбрали стиль casual: Ольга была в платье с цветочным принтом свободного кроя и длинном плаще, а Евгений предпочел классические джинсы, белую рубашку и пиджак. И Евгений, и Ольга были в отличном настроении, однако с журналистами не общались.

Евгений Стычкин и Ольга Сутулова

О том, что 40-летняя Ольга Сутулова впервые готовиться стать мамой, стало известно в конце сентября 2020 года. Актриса появилась на выставке своей подруги, фотографа Ольги Тупоноговой-Волковой, где среди других экспонатов, был и портрет Сутуловой. А уже 13 октября у актрисы родился долгожданный первенец – сын. Об этом в необычной форме сообщил счастливый отец. К слову, как позже призналась Ольга на своей странице в Instagram, Стычкин лично присутствовал на родах.

Впрочем, другими подробностями о своем малыше они не спешат делиться. Так, до сих пор неизвестно, как Ольга и Евгений назвали своего сына. Впрочем, эта пара всегда неохотно допускала посторонних в свою частную жизнь – актеры живут за городом, в старом доме, который построил еще отец Стычкина. Евгений продолжает много работать, недавно он закончил сниматься в новом телепроекте. Но время для семьи актер тоже находит. Так, он регулярно гуляет с сыном во дворе собственного дома. Поздравление с 8 марта он сопроводил фотографией с коляской и домашним питомцем.

Без вас у нас бы ничего не было, кроме футбола и пива! Все что происходит, происходит благодаря вам, для вас и в вашу честь! Вы венец творения! Вы солнце и смысл ! Вы апгрейд ! Вам принадлежит этот день! И все остальные! Слава женщине! Блистайте и будьте счастливы ! А мы будем укрывать вас от дождя и носить для вас тяжелые вещи! (ну ещё иногда считать и водить машины) С уважением и любовью ваш Стычкин,

– написал Евгений.

Напомним, что Евгений Стычкин и Ольга Сутулова счастливо женаты с 2012 года. Долгожданный сын стал их первым общим ребенком, хотя Стычкин уже давно многодетный отец – у него трое детей от брака с пианисткой Екатериной Сканави, и взрослая дочь от актрисы Юлии Жемчуговой.