 

«Роскосмос» объявил о повторном запуске станции «Мир»

20.04.2021, 13:17, Разное
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Госкорпорация «Роскосмос» в своем пресс-релизе объявила о прекращении участия России в проекте Международной космической станции (МКС) и начале работ над восстановлением и повторным запуском орбитальной станции «Мир», функционировавшей вплоть до ее затопления в Тихом океане 23 марта 2001 года.

Курирующий космическую отрасль вице-премьер Юрий Борисов, что из-за постоянных бурильных работ американских астронавтов в обшивке станции российского модуля, «чинить обшивку становится дороже каждый день, так как рубль обесценивается, а дрели на станции никто не собирается запрещать».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил необходимость поднятия станции со дна океана и ее повторного запуска на орбиту тем, что в российском модуле МКС отсутствует модуль духовности, где космонавты могли бы «наслаждаться стихами и песнями, которые я буду писать для поддержания духа наших ребят».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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