 

Домашним животным депутатов будут оплачивать больничный лист

19.04.2021, 20:36, Разное
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Государственная дума поддержала инициативу Комитета по бюджету и налогам о введении новой льготы для депутатов – с 1 сентября 2021 года парламентарии смогут получить выплаты в случае болезни своих питомцев.

– Работа депутата крайне ответственна, поэтому очень важно, чтобы народные избранники могли полностью посвятить себя законотворчеству. Давно доказано, что домашние животные большинством владельцев воспринимаются как члены семьи, соответственно, если любимый кот или собака заболели, то это такая же проблема, как и болезнь ребёнка. Конечно, создавать специальную ветеринарную клинику при Государственной думе было бы слишком, поэтому мы предложили просто приравнять питомцев депутатов к их детям. Теперь парламентарии смогут не только получить денежную компенсацию в случае болезни своего животного, но и оформить листок временной нетрудоспособности по уходу за питомцем, – заявила автор инициативы Оксана Пушкина.

Если данный эксперимент будет призван удачным, то право оформлять больничные на домашних животных получат депутаты региональных парламентов и федеральные чиновники.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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