 

Скрытый Лист вышлет 20 дипломатов Скрытого Дождя после инцидента с двумя шпионами

19.04.2021, 20:36, Разное
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Деревня Скрытого Листа заявила о высылке 20 дипломатов деревни Скрытого Дождя после обнародования СМИ информации о причастности двух граждан Дождя в нападении на правоохранителей Листа и возможной причастности во взрывах на оружейных складах 7-ю годами ранее.

Пресс-служба АНБУ также предоставила информацию о поддельных документах, которые могли использовать так называемые “Петрачи и Киширов” — возможные агенты внешней разведки Амэгакурэ.

Совет иностранных дел Скрытого Дождя назвал произошедшее провокацией и по дипломатическому протоколу в ответ также выслал из страны 20 представителей Конохи. Дело не смог проигнорировать даже пресс-секретарь лидера деревни Ханзо Саламандры.

– Где их нашли, в Листе? Я извиняюсь, но впервые об этом слышу. Насколько я помню, это обычные туристы. Неужели Коноха столько шума подняла от парочки, которая стену Хокаге пришла сфотографировать? Предлагаю не морочить голову всякими провокациями и заняться настоящими делами, у нас вон какие жабки из озера постоянно вылазят, вы видели? — заявил пресс-секретарь главы деревни.

Также СМИ упомянули, что подозреваемые из Дождя ранее были замешаны в деле с отравлением бывшего члена “Акацуки” в деревне Скрытого Тумана. Задание было провалено и отравителям пришлось экстренно бежать из страны Воды.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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