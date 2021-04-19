 

Кэти Холмс трогательно поздравила дочь Сури Круз с 15-летием

19.04.2021, 20:00, Разное
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Вчера, 18 апреля, Сури Круз, дочери двух голливудских звезд – 42-летней актрисы Кэти Холмс и 58-летнего актера Том Круза – исполнилось 15 лет. По этому случаю ее мама опубликовала на своей странице в Instagram лаконичное, но очень трогательное поздравление и несколько архивных черно-белых фотографий.

С Днем рождения, моя сладкая! Люблю тебя! Не могу поверить, что тебе 15! – написала Кэти. При этом известный отец девочки никаких публичных поздравлений не публиковал. Впрочем, как и все последние годы.

Позже в тот же день папарацци сфотографировали радостную именинницу в районе Сохо в Нью-Йорке – она весело провела время с подругами, которые пришли ее поздравить. Сури радовалась скромному букету ромашек, ела мороженое и весело позировала подружке, которая снимала ее на смартфон.

Единственная дочь Кэти Холмс родилась в браке с Томом Крузом в 2006 году. В 2012 году Кэти подала на развод и по решению суда получила единоправную опеку над ребенком. С тех пор мама с дочкой живут в Нью-Йорке. И Сури Круз, скорее всего, видит папу только по телевизору, во всяком случае, Том с дочерью за это время ни разу замечен не был. К слову, Холмс после развода с Крузом, сторонником церкви саентологии, снова стала католичкой.

Несмотря на то, что многие поклонники Круза однозначно осудили Холмс за принципиальность в вопросе опеки, судя по всему, это было правильное решение для девочки. Так считают и источники, близкие к Кэти и Сури, которые иногда выступают в прессе с комментариями:

Она обычный подросток. Она любит поп-музыку и моду, гуляет со своими друзьями. Она увлекается балетом — это одно из ее любимых занятий. Она любопытна и любит учиться. К слову, она хорошо учится в школе. Сури росла с семьей Кэти в Огайо и близко общается с бабушкой, дедушкой и тетей. Это дружная семья. Ее родные сделали все возможное, чтобы быть рядом с ней и помочь Холмс с воспитанием малышки,– говорят знакомые Кэти. Судя по фото, которые папарацци сделали в день рождения девочки, сплетники недалеки от истины. 



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