 

С Джонни Деппа могут снять обвинения в насилии из-за лжи Эмбер Херд

19.04.2021, 11:58, Разное
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Звезда “Пиратов Карибского моря” Джонни Депп не первый месяц пытается оспорить решение суда, в рамках которого судья признал его виновным в физическом насилии над бывшей женой Эмбер Херд. В декабре прошлого года Джонни подал ответный иск к Эмбер и к издательству The Sun News Group Newspapers, которое назвало Деппа “человеком, избивающим жену”. В конце марта адвокат артиста Джоэл Рич попросил коллегию “отменить решение и назначить новое судебное разбирательство”, однако суд решил оставить приговор без изменений.

Сейчас же в сети бурно обсуждают новую и потенциально важнейшую деталь дела, которая может повернуть процесс в иное русло. В распоряжении издания Daily Mail оказалось видео с нательных камер полицейских из Лос-Анджелеса, которые первыми по вызову прибыли в квартиру звездных супругов Джонни Деппа и Эмбер Херд. Именно после этого инцидента Херд подала на развод в мае 2016 года.

Эмбер Херд

На видео нет ни следов погрома, ни последствий драки, хотя Эмбер позже публично заявила, что ее муж не только поднял на нее руку, избил, бросив в лицо телефон, но и устроил погром – разбил все стекла и залил красным вином стены. Доказательством тому, как решили СМИ и поклонники Эмбер, был синяк на лице актрисы, с которым она появилась перед журналистами через несколько дней после объявления о разводе, чтобы сделать первое обвинительное заявление в адрес Деппа. Адвокат Деппа Адам Уолдман уверен, что новое видео свидетельствует о вранье бывшей жены его подопечного и подтверждает невиновность 57-летнего актера.

Показания Эмбер и ее друзей оказались еще одной грандиозной ложью,

– прокомментировал Адам улику.

Я не идентифицировала ее как жертву домашнего насилия,

– значится в рапорте одного из полицейских по факту вызова, чьи слова привел таблоид. 

Джонни Депп

После развода в 2017 году и громких заявлений бывшей жены, Джонни Депп долго молчал, пока не выступил с иском о клевете. Поводом послужила публикация в газете The Sun в 2018 году с заголовком “Как может Дж. К. Роулинг быть “искренне счастлива” участию избивающего жену Джонни Деппа в новом фильме серии “Фантастические твари”, в которой актера назвали “человеком, избивающим жену”. Актер требовал опровержения и финансовой компенсации. Однако как первый суд, так и последующую апелляцию Джонни Депп проиграл. Судья Высокого суда Лондона Эндрю Никол отказался удовлетворять иск звезды и признал его виновным в физическом насилии над бывшей женой Эмбер Херд в 12 из 14 случаев, о которых говорила актриса, заявив, что “обвинения Херд, в основном, правдивы”. При этом, актер не раз говорил, что никогда не поднимал руку на женщин. 

“Я из южной семьи, и моя мать с самого рождения прививала мне правило: ты будешь южным джентльменом, либо в тебя вобьют эту норму поведения. Даже в детстве рыцарство было чрезвычайно важным качеством для меня, и как бы старомодно это не выглядело, я до сих пор отношусь к этому очень серьезно. Прямота, достоинство, честность и уважение к женщинам – это были качества джентльмена и качества, которые я всегда должен был иметь. Как человек этой культуры я чувствую, что это сильная и центральная часть моего морального кодекса. Я бы никогда не ударил женщину ни при каких обстоятельствах, в любое время. Я нахожу это просто невероятным, и этого никогда не произойдет”,– говорил Депп в суде.

Скандальный развод и последовавшие вслед за ним судебные разбирательства крайне негативно сказались на карьере Джонни Деппа. Так, студия Warner Bros. отказалась снимать Деппа в продолжении “Фантастических тварях”, передав его место в Мадсу Миккельсену, а позже и Netflix убрал из своей библиотеки все проекты с участием Деппа. Однако теперь, как надеяться поклонники актера, у Деппа появился реальный шанс восстановить свое доброе имя и очистить репутацию. 



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